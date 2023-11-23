С конвейера сошла последняя Audi TT

Ранее мы писали В российские автосалоны вернулись новые автомобили Audi Российские дилеры наладили поставки новых автомобилей Audi. В шоурумах бренда представлен практически весь ... Читать далее

На протяжении последнего года Audi выпускала различные прощальные версии TT, готовя нас к неизбежному. Сегодня пресс-служба Audi Germany подтвердила, что последний экземпляр спорткара сошел с конвейера в Венгрии, положив конец 25-летней истории модели, которая успела сменить три поколения. Концепт Audi ТТ был впервые представлен в 1995 году на автосалоне во Франкфурте. Серийное производство стартовало в феврале 1998-го на заводе в Дьере в Венгрии. Всего было собрано 662 762 экземпляра. Автомобили последнего третьего поколения можно смело назвать самыми красивыми машинами, когда-либо построенными на тележке MQB.

10 ноября 2023 года с конвейера сошел последний автомобиль. Им стал Audi TTS окрашенный в оттенок Chronos Grey Metallic с матовыми темными хромированными вставками. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый TFSI мощностью 320 л.с. У дилеров в Европе еще остаются в наличии последние экземпляры. Цены варьируются от 45 до 105 тысяч евро в зависимости от версии и комплектации. Утешая фанатов, в Audi уже поспешили заявить, что ТТ может вернуться, но только с полностью электрической силовой установкой.

Упомянутые модели: Audi TT (от 2 120 000 Р )

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