С конвейера сошла последняя Audi TT
Фото: Audi
10 ноября 2023 года с конвейера сошел последний автомобиль. Им стал Audi TTS окрашенный в оттенок Chronos Grey Metallic с матовыми темными хромированными вставками. Под капотом установлен 2,0-литровый бензиновый TFSI мощностью 320 л.с. У дилеров в Европе еще остаются в наличии последние экземпляры. Цены варьируются от 45 до 105 тысяч евро в зависимости от версии и комплектации. Утешая фанатов, в Audi уже поспешили заявить, что ТТ может вернуться, но только с полностью электрической силовой установкой.
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Сегодня, как и обещали, мы продолжаем рассказывать о лучших кабриолетах уходящего 2021 года, по мнению американского портала usnews.com. В данный рейтинг попали «открывашки» стоимостью от 45 000 долларов. Читать далее
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06.09.2021, 10:52
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Американский и европейский рынки дразнят и манят российских автолюбителей своими моделями и ценами. Давайте посмотрим на лучшие полноприводные спорткары, которые, между прочим, в США стоят на вторичном рынке до 30000 долларов (2 млн рублей).Читать далее
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29.05.2021, 13:17
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Несколько десятилетий назад 300 «лошадей» были нереальной мечтой многих автолюбителей. Этими показателями хвастались своим друзьям и знакомым. Но со временем двигатели стали более эффективными, изменились и стандарты.Читать далее
-
22.03.2021, 11:10
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Какие автомобили станут классикой через пять или десять лет? Что стоит купить сегодня, чтобы в будущем стать владельцем редкой модели, а может и заработать миллионы.Читать далее
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24.11.2020, 23:45
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Компания Audi лишила TT базовой версии 40 TFSI с двухлитровым двигателем мощностью 197 л.с., который работал в паре с механикой. Зато Audi TT получила новую спецверсию с форсированным до 320 л.с. мотором.Читать далее
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