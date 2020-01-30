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30 января 2020, 17:08

С конвейера в Елабуге сошел 80-тысячный Ford Transit

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Фото: Ford Sollers
Сотрудники сборочной линии завода Ford Sollers в Елабуге отмечают новый производственный «юбилей». За 8 лет здесь выпустили уже 80 000 экземпляров Ford Transit.
С конвейера в Елабуге сошел 80 тысячный Ford Transit

Фото: Ford Sollers

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В конце мая мы писали о 70-тысячном белоснежном цельнометаллическом фургоне Ford Transit со средней базой и средней крышей. Спустя 8 месяцев и 10 тысяч собранных автомобилей, юбилейным стал переднеприводный микроавтобус Transit глубокого синего цвета «Deep Impact Blue», оснащенный 2,2-литровым дизельным двигателем Duratorq мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Производство Ford Transit стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в январе 2012 года. В апреле 2015 года автомобили начали собирать по принципу полного цикла. В сентябре 2019-го модель немного модернизировали. В салоне установили новые сидения, появились свежие варианты окраски кузова и отделки салона. Кроме того, были внесены изменения в несущую конструкцию и замки, что дополнительно усилило кузов.

Сейчас линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. На базе Transit постоянно создаются новые модификации с учетом требований, предъявляемых государственными и частными заказчиками. На сегодняшний день существует не менее 55 различных модификаций – от школьных автобусов и машин скорой помощи до автолавок и инкассаторских фургонов. В 2019 году российские дилеры реализовали 12,6 тыс. экземпляров Ford Transit или на 4% больше, чем годом ранее. Семейство лидирует в сегменте легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.


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С конвейера в Елабуге сошел 80-тысячный Ford Transit
{{material_128377}}В конце мая мы писали о 70-тысячном белоснежном цельнометаллическом фургоне Ford Transit со средней базой и средней крышей. Спустя 8 месяцев и 10 тысяч собранных автомобилей, юбилейным стал переднеприводный микроавтобус Transit глубокого синего цвета «Deep Impact Blue», оснащенный 2,2-литровым дизельным двигателем Duratorq мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач.Производство Ford Transit стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в январе 2012 года. В апреле 2015 года автомобили начали собирать по принципу полного цикла. В сентябре 2019-го модель немного модернизировали. В салоне установили новые сидения, появились свежие варианты окраски кузова и отделки салона. Кроме того, были внесены изменения в несущую конструкцию и замки, что дополнительно усилило кузов.Сейчас линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. На базе Transit постоянно создаются новые модификации с учетом требований, предъявляемых государственными и частными заказчиками. На сегодняшний день существует не менее 55 различных модификаций – от школьных автобусов и машин скорой помощи до автолавок и инкассаторских фургонов. В 2019 году российские дилеры реализовали 12,6 тыс. экземпляров Ford Transit или на 4% больше, чем годом ранее. Семейство лидирует в сегменте легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.
2020-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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