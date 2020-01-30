30 января 2020, 17:08
С конвейера в Елабуге сошел 80-тысячный Ford Transit
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Фото: Ford Sollers
Сотрудники сборочной линии завода Ford Sollers в Елабуге отмечают новый производственный «юбилей». За 8 лет здесь выпустили уже 80 000 экземпляров Ford Transit.
Фото: Ford Sollers
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Производство Ford Transit стартовало на заводе Ford Sollers в Елабуге в январе 2012 года. В апреле 2015 года автомобили начали собирать по принципу полного цикла. В сентябре 2019-го модель немного модернизировали. В салоне установили новые сидения, появились свежие варианты окраски кузова и отделки салона. Кроме того, были внесены изменения в несущую конструкцию и замки, что дополнительно усилило кузов.
Сейчас линейка базовых версий Ford Transit включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси со всеми типами привода. На базе Transit постоянно создаются новые модификации с учетом требований, предъявляемых государственными и частными заказчиками. На сегодняшний день существует не менее 55 различных модификаций – от школьных автобусов и машин скорой помощи до автолавок и инкассаторских фургонов. В 2019 году российские дилеры реализовали 12,6 тыс. экземпляров Ford Transit или на 4% больше, чем годом ранее. Семейство лидирует в сегменте легких коммерческих автомобилей среди иностранных брендов.
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Комментарии пользователей
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