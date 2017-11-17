С конвейера завода Ford во Всеволожске сошел юбилейный автомобиль
Юбилейным автомобилем стал универсал Focus в комплектации Titanium с двигателем EcoBoost на 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Всего с начала работы предприятия в июле 2002 года во Всеволожске были произведены 686 270 «Фокусов» трех поколений и 63 730 «Мондео».
Предприятие во Всеволожске было возведено практически с нуля в 2002 году. С момента основания завода его производственная мощность выросла более чем в 5 раз и в настоящее время составляет 162 000 автомобилей в год. На предприятии установлено современное оборудование, включая роботов и различные испытательные стенды, а также трек для проверки готовой продукции.
В настоящее время на Ford Sollers выпускается семейство Focus во всех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Для автомобилей третьего поколения Focus доступны система активной помощи при парковке, система мониторинга слепых зон, мультимедийная система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке, 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Что касается Mondeo, то он может быть оснащен светодиодными динамическими фарами, мультиконтурными сиденьями c функциями массажа, вентиляции и подогрева, инновационными надувными ремнями безопасности для задних пассажиров. Произведенный во Всеволожске автомобиль предлагается с атмосферным двигателем объемом 2,5 литра (149 л.с.) и турбированным EcoBoost объемом 2 литра (199 л.с. или 240 л.с.), все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой АКП.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Focus Titanium 1.6 MT
|Ford Mondeo Ambiente 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|2018
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|149
|Объем двигателя
|1596
|2488
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|8.4
|11.8
|Загородный цикл
|4.7
|6.1
|Смешанный цикл
|6.0
|8.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-92
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