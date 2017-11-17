17 ноября 2017, 13:58

С конвейера завода Ford во Всеволожске сошел юбилейный автомобиль

На заводе совместного предприятия Ford Sollers во Всеволожске произведен 750-тысячный автомобиль. На первом в России заводе иностранного бренда уже 15 лет выпускается Focus и 9 лет – бизнес-седан Mondeo.
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Юбилейным автомобилем стал универсал Focus в комплектации Titanium с двигателем EcoBoost на 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Всего с начала работы предприятия в июле 2002 года во Всеволожске были произведены 686 270 «Фокусов» трех поколений и 63 730 «Мондео».

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Предприятие во Всеволожске было возведено практически с нуля в 2002 году. С момента основания завода его производственная мощность выросла более чем в 5 раз и в настоящее время составляет 162 000 автомобилей в год. На предприятии установлено современное оборудование, включая роботов и различные испытательные стенды, а также трек для проверки готовой продукции.

В настоящее время на Ford Sollers выпускается семейство Focus во всех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Для автомобилей третьего поколения  Focus доступны система активной помощи при парковке, система мониторинга слепых зон, мультимедийная система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке, 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Что касается Mondeo, то он может быть оснащен светодиодными динамическими фарами, мультиконтурными сиденьями c функциями массажа, вентиляции и подогрева, инновационными надувными ремнями безопасности для задних пассажиров. Произведенный во Всеволожске автомобиль предлагается с атмосферным двигателем объемом 2,5 литра (149 л.с.) и турбированным EcoBoost объемом 2 литра (199 л.с. или 240 л.с.), все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой АКП.

Комплектации и технические характеристики

Ford Focus Titanium 1.6 MTFord Mondeo Ambiente 2.5 AT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2018 2018
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125 149
Объем двигателя1596 2488
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл8.4 11.8
Загородный цикл4.7 6.1
Смешанный цикл6.0 8.2
ТопливоАИ-95 АИ-92
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С конвейера завода Ford во Всеволожске сошел юбилейный автомобиль
Юбилейным автомобилем стал универсал Focus в комплектации Titanium с двигателем EcoBoost на 1,5 литра и мощностью 150 л.с. Всего с начала работы предприятия в июле 2002 года во Всеволожске были произведены 686 270 «Фокусов» трех поколений и 63 730 «Мондео».{{material_121721}} Предприятие во Всеволожске было возведено практически с нуля в 2002 году. С момента основания завода его производственная мощность выросла более чем в 5 раз и в настоящее время составляет 162 000 автомобилей в год. На предприятии установлено современное оборудование, включая роботов и различные испытательные стенды, а также трек для проверки готовой продукции. В настоящее время на Ford Sollers выпускается семейство Focus во всех типах кузова: хэтчбек, седан и универсал. Для автомобилей третьего поколения  Focus доступны система активной помощи при парковке, система мониторинга слепых зон, мультимедийная система SYNC 3 с голосовым управлением на русском языке, 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Что касается Mondeo, то он может быть оснащен светодиодными динамическими фарами, мультиконтурными сиденьями c функциями массажа, вентиляции и подогрева, инновационными надувными ремнями безопасности для задних пассажиров. Произведенный во Всеволожске автомобиль предлагается с атмосферным двигателем объемом 2,5 литра (149 л.с.) и турбированным EcoBoost объемом 2 литра (199 л.с. или 240 л.с.), все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой АКП.
2017-11-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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