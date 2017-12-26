С легковых такси сняты ограничения
Отныне легковым такси разрешили перевозить пассажиров и их багаж по Ленинградской области и Санкт-Петербургу вне зависимости от того, в каком из двух регионов было получено разрешение на перевозку.
Соглашением предусматривается, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданное уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, действует также и на территории Санкт-Петербурга. А разрешение, выданное уполномоченным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга, – на территории сопредельного 47-го региона.
Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2020 года. Об этом информирует пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.
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