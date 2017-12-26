26 декабря 2017, 09:15

С легковых такси сняты ограничения

В понедельник, 25 декабря 2017 года, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области одобрили соглашение об организации работы легкового такси, подписанное главами субъектов.
^

Отныне легковым такси разрешили перевозить пассажиров и их багаж по Ленинградской области и Санкт-Петербургу вне зависимости от того, в каком из двух регионов было получено разрешение на перевозку.

Соглашением предусматривается, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданное уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, действует также и на территории Санкт-Петербурга. А разрешение, выданное уполномоченным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга,  –  на  территории сопредельного 47-го региона.

Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2020 года. Об этом информирует пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области.

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АКПП нет движений и реакции на ручку селектора
Сегодня утром обнаружил неисправность в работе коробки автомат. Коробка вообще не реагирует на переключение ручки селектора и отказывается начинать движение в любом направлении. Что это может быть?
Игорь Левченко
Как натянуть ролик ГРМ
Много езжу на своей машине и, могу сказать, что Киа Серато - это хорошая добротная машина, которая отличается выносливостью на дорогах и надежностью в эксплуатации. Единственное нужно не забывать планово менять запчасти, которые со временем приходят в неисправность. Вот недавно при езде начала слышать ...
Олег Петраков
не едет ока
Подобное происходит чаще от некачественного бензина, либо слишком качественного. Я заметила, что нельзя вливать в ОКУ бензин с присадками, едет плохо. И также как у вас давить приходится на газ. Я стараюсь заправляться на одной заправке Подсолнуха. и машина спокойно развивает скорость по трассе до 140 ...
Ирина
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
С легковых такси сняты ограничения
Отныне легковым такси разрешили перевозить пассажиров и их багаж по Ленинградской области и Санкт-Петербургу вне зависимости от того, в каком из двух регионов было получено разрешение на перевозку.Соглашением предусматривается, что разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданное уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, действует также и на территории Санкт-Петербурга. А разрешение, выданное уполномоченным органом исполнительной власти Санкт-Петербурга,  –  на  территории сопредельного 47-го региона.Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2020 года. Об этом информирует пресс-службагубернатора и правительства Ленинградской области.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Барнаул Ижевск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG