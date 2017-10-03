3 октября 2017, 12:49
С молотка уйдет последний ЗИЛ-41047, собранный на «Заводе им. Лихачева»
Последний новый лимузин ЗИЛ-41047, собранный на старых мощностях «Завода им. Лихачева», продадут на аукционе. Сколько планируют выручить за уникальный лот, не уточняется, однако стоимость топового исполнения модели может достигать 20 млн рублей.
Собирают лимузины компания «МСЦ6 АМОЗИЛ». В 2014 году она выкупила оборудование легкового цеха у «ЗИЛа», чтобы делать под заказ новые ЗИЛ-41047 и его укороченный вариант ЗИЛ-41041, сообщает сообщество «Русский автомобиль».
Что касается ЗИЛ-41047, то он приводится в движение 7,68-литровым двигателем V8 мощностью 315 л. с. До 100 км/ч с таким агрегатом машина разгоняется за 13 секунд. Всего же с 1986 года на свет появилось 154 таких лимузинов.
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Отзывы по теме
предлогаю двс hino h07c переделаный на зил 131 на трех уже стоит
почему на зилу 130 когда сливаю воду с водой вытекает неизвестная белая жидкость
Ta4ka prosta super tak dirwat.MALADCI
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