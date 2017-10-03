3 октября 2017, 12:49

С молотка уйдет последний ЗИЛ-41047, собранный на «Заводе им. Лихачева»

Последний новый лимузин ЗИЛ-41047, собранный на старых мощностях «Завода им. Лихачева», продадут на аукционе. Сколько планируют выручить за уникальный лот, не уточняется, однако стоимость топового исполнения модели может достигать 20 млн рублей.
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Собирают лимузины компания «МСЦ6 АМОЗИЛ». В 2014 году она выкупила оборудование легкового цеха у «ЗИЛа», чтобы делать под заказ новые ЗИЛ-41047 и его укороченный вариант ЗИЛ-41041, сообщает сообщество «Русский автомобиль».

Что касается ЗИЛ-41047, то он приводится в движение 7,68-литровым двигателем V8 мощностью 315 л. с. До 100 км/ч с таким агрегатом машина разгоняется за 13 секунд. Всего же с 1986 года на свет появилось 154 таких лимузинов.

АвтоМудрость ZIL

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С молотка уйдет последний ЗИЛ-41047, собранный на «Заводе им. Лихачева»
Собирают лимузины компания «МСЦ6 АМОЗИЛ». В 2014 году она выкупила оборудование легкового цеха у «ЗИЛа», чтобы делать под заказ новые ЗИЛ-41047 и его укороченный вариант ЗИЛ-41041, сообщает сообщество «Русский автомобиль».Что касается ЗИЛ-41047, то он приводится в движение 7,68-литровым двигателем V8 мощностью 315 л. с. До 100 км/ч с таким агрегатом машина разгоняется за 13 секунд. Всего же с 1986 года на свет появилось 154 таких лимузинов.
2017-10-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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