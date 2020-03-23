23 марта 2020, 19:14
С начала года цены на новые автомобили выросли на 3%, а спрос – на 8%
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Пандемия коронавируса, падение цен на нефть и снижение курса рубля уже начинают сказываться на российском авторынке. С января по март 2020 года выросли цены на новые легковые автомобили десяти самых популярных в России брендов. Одновременно вырос и спрос.
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В число еще трех «рекордсменов» попали Nissan Murano, Skoda Superb и Nissan Qashqai. В абсолютных значениях самая сильная прибавка наблюдалась у «заряженной» BMW M8, которая стала дороже сразу на 390 000 рублей и сейчас стоит минимум 10 420 000 рублей.
Цена шести моделей выросла на 3 – 5%. Например, базовый Nissan Terrano подорожал на 4,3%, Toyota – на 3,8%, Kia Proceed – 3,6%, а Kia Sorento Prime – 3%. Семейство Kia Ceed прибавило по 3 – 3,2%, в зависимости от типа кузова, а BMW M8 - от 3,3 до 3,7%. Еще 34 модели подорожали на 1 – 3 %. По всей видимости, корректировка цен была связана не с ослаблением рубля, а с повышением ставки утильсбора и сменой модельного года.
Вместе с тем, специалисты Авто.ру зафиксировали увеличение активности потенциальных покупателей. Новый автомобиль на портале еженедельно искали не менее 450 тысячи уникальных пользователей. Это на 8% больше, чем годом ранее и на 20% больше, чем в декабре 2019 года. Падение рубля подстегнуло покупателей гораздо сильнее, чем перспектива увеличения ставки утильсбора. Количество звонков в дилерские центры подскочило в 1,5 раза в первую неделю после обвала рубля.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
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Блин я вот не парился вообще, купил вотер блок от Софт99, японскую и сам нанес, не так много времени ушло на подготовку к нанесению, но эффект того стоит и мелкие царапины убрал и цвет насыщенее стал, блестит красавица.
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