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22 июля 2019, 00:35

С начала года в России закрылись 74 дилерских центра

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На июнь 2019 года в нашей стране насчитывалось 3 376 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, тогда как в январе их было на 74 больше – 3 450 дилеров. Больше всего автосалонов потеряли Lifan и Ravon.
С начала года в России закрылись 74 дилерских центра
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Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что за минувшие шесть месяцев число дилерских центров уменьшилось на 74. Объясняется это тем, что за последние полгода было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто – 313. Наиболее серьезные «сокращения» затронули китайский Lifan, который лишился 34 дилерских центров, и узбекский Ravon, потерявший 18 автосалонов. 

Кроме того, на 12 дилеров меньше стало за полгода у Chery, на 7 – у GM-АвтоВАЗ и на 6 – у FAW. По 4 дилерских центра не досчитались УАЗ, Ford и Smart. На три дилера сократился «пул» китайского бренда Geely, два потерял французский Renault. Кроме того, некоторые дилеры были перепрофилированы в сервисные центры.

С другой стороны, ряду марок удалось расширить дилерскую сеть. Например, китайский JAC, который планирует увеличить российский модельный ряд с двух до четырех кроссоверов, подписал дилерские контракты с 43 компаниями. Еще один китайский автопроизводитель - Haval, открывший месяц назад в России собственный завод, вдвое увеличил количество дилеров, добавив еще 27 автосалонов. Третий «китаец» - Changan подписал контракты еще с 8 дилерами, а DFM – с четырьмя. Корейцы из Kia пополнили сеть на семь дилерских центров, а японский Mitsubishi – на четыре. Еще у нескольких брендов стало на 1 – 3 дилера больше.

Самая крупная дилерская сеть в России принадлежит Lada (292 шт.). Второе место занимает Kia (196 шт.), третье – Hyundai (188 шт.). Замыкает пятерку лидеров Renault (145 шт.) и Nissan (136 шт.). Более сотни дилеров в нашей стране у GM-АвтоВАЗ, Mitsubishi, Skoda, Toyota, Volkswagen и УАЗа. 

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С начала года в России закрылись 74 дилерских центра
{{material_126415}}Специалисты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что за минувшие шесть месяцев число дилерских центров уменьшилось на 74. Объясняется это тем, что за последние полгода было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто – 313. Наиболее серьезные «сокращения» затронули китайский Lifan, который лишился 34 дилерских центров, и узбекский Ravon, потерявший 18 автосалонов. Кроме того, на 12 дилеров меньше стало за полгода у Chery, на 7 – у GM-АвтоВАЗ и на 6 – у FAW. По 4 дилерских центра не досчитались УАЗ, Ford и Smart. На три дилера сократился «пул» китайского бренда Geely, два потерял французский Renault. Кроме того, некоторые дилеры были перепрофилированы в сервисные центры.С другой стороны, ряду марок удалось расширить дилерскую сеть. Например, китайский JAC, который планирует увеличить российский модельный ряд с двух до четырех кроссоверов, подписал дилерские контракты с 43 компаниями. Еще один китайский автопроизводитель - Haval, открывший месяц назад в России собственный завод, вдвое увеличил количество дилеров, добавив еще 27 автосалонов. Третий «китаец» - Changan подписал контракты еще с 8 дилерами, а DFM – с четырьмя. Корейцы из Kia пополнили сеть на семь дилерских центров, а японский Mitsubishi – на четыре. Еще у нескольких брендов стало на 1 – 3 дилера больше.Самая крупная дилерская сеть в России принадлежит Lada (292 шт.). Второе место занимает Kia (196 шт.), третье – Hyundai (188 шт.). Замыкает пятерку лидеров Renault (145 шт.) и Nissan (136 шт.). Более сотни дилеров в нашей стране у GM-АвтоВАЗ, Mitsubishi, Skoda, Toyota, Volkswagen и УАЗа. 
2019-07-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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