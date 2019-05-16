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16 мая 2019, 23:07
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
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Компания Nissan представила новую продвинутую систему помощи водителю ProPilot 2. Она может управлять автомобилем при движении по трассе и удерживать его внутри полосы. При этом водитель может убрать руки с руля.
Система Nissan ProPilot первого поколения, появившаяся три года назад, уже установлена на более 350 тыс. автомобилей. Электроника помогает удерживать автомобиль в полосе движения, но водитель не может отвлекаться и обязан полностью контролировать ситуацию. Система ProPilot 2.0 отличается более широкими возможностями.
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Прежде всего, убрав руки, водитель должен продолжать смотреть на дорогу. За этим следит специальная салонная камера, установленная на передней панели. Если водитель отводит взгляд, система издает предупреждающий писк. Во-вторых, для совершения любых маневров руки на руль придется вернуть. Система все сделает сама, но контролировать ее действия необходимо. Кроме того, ProPilot 2.0 не работает в туннелях, где нет возможности принимать сигнал GPS, на автострадах с двухсторонним движением, на извилистых дорогах, в зонах взимания платы за проезд и в местах слияния полос движения. При въезде на участок дороги, на котором автономное управление невозможно, система предупредит водителя о необходимости взять управление на себя.
Первым новую систему автономного вождения ProPilot 2.0 получит седан Nissan Skyline нового поколения, премьера которого ожидается осенью 2019 года. Автомобиль предназначен исключительно для местного рынка. Но позднее новую технологию обещают распространить и на глобальные модели концерна, в частности, на ближайшего родственника Skyline – седан Infiniti Q50.
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Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
17.01.2017, 22:01
Тест-драйв Infiniti QX50: рестайлинг по-японски
30.11.2016, 08:17
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Отзывы по теме
Все на электричество переходят. Хорошо, конечно, но в России сначала инфраструктуру для электромобилей сделать нужно. А то природу то охраняешь, а где кормить и чинить автомобиль пока неясно, даже в больших городах.
Самая богатая комплектация порадовала. Полмиллиона разницы в цене тоже впечатляет, но заплатить 3 миллиона за роскошный автомобиль, который ездит почти сам, для многих не представит труда, желающие найдутся.
LYNXavto тоже долго проходят. Японские. и по цене демократичные. так что посмотри тоже.
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