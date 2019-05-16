16 мая 2019, 23:07

С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле

  • 1198
  • 0
Компания Nissan представила новую продвинутую систему помощи водителю ProPilot 2. Она может управлять автомобилем при движении по трассе и удерживать его внутри полосы. При этом водитель может убрать руки с руля.
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
Система Nissan ProPilot первого поколения, появившаяся три года назад, уже установлена на более 350 тыс. автомобилей. Электроника помогает удерживать автомобиль в полосе движения, но водитель не может отвлекаться и обязан полностью контролировать ситуацию. Система ProPilot 2.0 отличается более широкими возможностями.

Ранее мы писали
Компания Nissan представила первый концептуальный магазин Nissan City Hub, который открылся в оживленном торговом ...
Читать далее
В состав ProPilot 2 входят камеры, радары, сонары и высокоточные навигационные карты. Систему, по-прежнему, можно использовать только при движении по шоссе в пределах одной полосы. Однако водителю не обязательно держать руки на руле. И это явный намек на Autopilot электромобилей Tesla, который пристально следит, чтобы водитель не убирал рук с «баранки». При этом, в отличие от американского автопилота, у системы Nissan есть ряд ограничений.

Прежде всего, убрав руки, водитель должен продолжать смотреть на дорогу. За этим следит специальная салонная камера, установленная на передней панели. Если водитель отводит взгляд, система издает предупреждающий писк. Во-вторых, для совершения любых маневров руки на руль придется вернуть. Система все сделает сама, но контролировать ее действия необходимо. Кроме того, ProPilot 2.0 не работает в туннелях, где нет возможности принимать сигнал GPS, на автострадах с двухсторонним движением, на извилистых дорогах, в зонах взимания платы за проезд и в местах слияния полос движения. При въезде на участок дороги, на котором автономное управление невозможно, система предупредит водителя о необходимости взять управление на себя.

Первым новую систему автономного вождения ProPilot 2.0 получит седан Nissan Skyline нового поколения, премьера которого ожидается осенью 2019 года. Автомобиль предназначен исключительно для местного рынка. Но позднее новую технологию обещают распространить и на глобальные модели концерна, в частности, на ближайшего родственника Skyline – седан Infiniti Q50.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Infiniti откажется от заднего привода
Все на электричество переходят. Хорошо, конечно, но в России сначала инфраструктуру для электромобилей сделать нужно. А то природу то охраняешь, а где кормить и чинить автомобиль пока неясно, даже в больших городах.
Олег
Российский офис Infiniti озвучил рублевый прайс на обновленный Q50
Самая богатая комплектация порадовала. Полмиллиона разницы в цене тоже впечатляет, но заплатить 3 миллиона за роскошный автомобиль, который ездит почти сам, для многих не представит труда, желающие найдутся.
Алексей
живучие тормозные колодки
LYNXavto тоже долго проходят. Японские. и по цене демократичные. так что посмотри тоже.
VVasGaL
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Инфинити
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Nissan Skyline
Объявления о продаже Nissan Skyline
Рейтинг по классам
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan Pathfinder и еще 6 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
С новым автопилотом Nissan не надо держать руки на руле
Система Nissan ProPilot первого поколения, появившаяся три года назад, уже установлена на более 350 тыс. автомобилей. Электроника помогает удерживать автомобиль в полосе движения, но водитель не может отвлекаться и обязан полностью контролировать ситуацию. Система ProPilot 2.0 отличается более широкими возможностями.{{material_126124}}В состав ProPilot 2 входят камеры, радары, сонары и высокоточные навигационные карты. Систему, по-прежнему, можно использовать только при движении по шоссе в пределах одной полосы. Однако водителю не обязательно держать руки на руле. И это явный намек на Autopilot электромобилей Tesla, который пристально следит, чтобы водитель не убирал рук с «баранки». При этом, в отличие от американского автопилота, у системы Nissan есть ряд ограничений.Прежде всего, убрав руки, водитель должен продолжать смотреть на дорогу. За этим следит специальная салонная камера, установленная на передней панели. Если водитель отводит взгляд, система издает предупреждающий писк. Во-вторых, для совершения любых маневров руки на руль придется вернуть. Система все сделает сама, но контролировать ее действия необходимо. Кроме того, ProPilot 2.0 не работает в туннелях, где нет возможности принимать сигнал GPS, на автострадах с двухсторонним движением, на извилистых дорогах, в зонах взимания платы за проезд и в местах слияния полос движения. При въезде на участок дороги, на котором автономное управление невозможно, система предупредит водителя о необходимости взять управление на себя.Первым новую систему автономного вождения ProPilot 2.0 получит седан Nissan Skyline нового поколения, премьера которого ожидается осенью 2019 года. Автомобиль предназначен исключительно для местного рынка. Но позднее новую технологию обещают распространить и на глобальные модели концерна, в частности, на ближайшего родственника Skyline – седан Infiniti Q50.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Краснодарский край Ставрополь Калужская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG