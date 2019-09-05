Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
5 сентября 2019, 17:02

С ноября оформляем ДТП на смартфоне

  • 1011
  • 0
 
Правительство РФ утвердило правила дистанционного оформления ДТП при помощи смартфона. С 1 ноября 2019 года в четырех регионах страны водители, установившие на смартфон специальное мобильное приложение, смогут оформить электронное извещение об инциденте.
С ноября оформляем ДТП на смартфоне

 

Ранее мы писали
Осень всегда приносит с собой перемены для автомобилистов. По традиции есть приятные, а есть и не очень. Тем ...
Читать далее
Первыми опробовать нововведение смогут жители столичных регионов: Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Чтобы оформить ДТП им не надо будет ни вызывать инспектора ГИБДД, ни заполнять бумажные извещения.

Схема действий предполагается следующая. Прежде всего, водители, зарегистрированные на портале госуслуг, устанавливают на свои смартфоны приложение «Помощник ОСАГО». В дальнейшем любое незначительное ДТП, которое можно оформить по Европротоколу, можно оформить и дистанционно при помощи мобильного приложения. Для этого необходимо только загрузить фотографии места аварии. Вся информация об автомобиле и водителе автоматически поступит в страховые компании из «личного кабинета» пользователя. 

Единственное ограничение системы – оформить ДТП в мобильном приложении можно только, если все участники ДТП зарегистрированы на портале госуслуг, все сделали фотографии повреждений с места аварии и ни у кого нет разногласий по поводу обстоятельств произошедшего. В противном случае ДТП придется оформлять по старинке на бумаге.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Fresh Auto Воронеж | отзывы
Цитата:| Кому: Александр Они на ютубе выложили видео, где подробно показали, как делают предпродажку салона, кузова, фар. Как разбирают -собирают, чем полируют. Действительно эффектно получается
Владимир
Мигает чек и троит двигатель Ваз Vesta
Цитата:| Кому: Ген Ген, в итоге получилось исправить проблему? Просто такая же ситуация как у вас, и не могут найти.
Павел
Какое масло заливать?
Цитата:| Кому: Krasilov Это уже зависит чисто от характеристики масла, его вязкости, температурных свойств и тому подобное. Если нравится, то пользуйтесь им конечно. Для своего автомобиля заливаю только родное.
Константин Маркин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Сентябрь для автомобилистов: на что обратить внимание
Главные новинки ушедшего лета 2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Toyota RAV4 и еще 7 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 68 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
С ноября оформляем ДТП на смартфоне
{{material_127402}}Первыми опробовать нововведение смогут жители столичных регионов: Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Чтобы оформить ДТП им не надо будет ни вызывать инспектора ГИБДД, ни заполнять бумажные извещения.Схема действий предполагается следующая. Прежде всего, водители, зарегистрированные на портале госуслуг, устанавливают на свои смартфоны приложение «Помощник ОСАГО». В дальнейшем любое незначительное ДТП, которое можно оформить по Европротоколу, можно оформить и дистанционно при помощи мобильного приложения. Для этого необходимо только загрузить фотографии места аварии. Вся информация об автомобиле и водителе автоматически поступит в страховые компании из «личного кабинета» пользователя. Единственное ограничение системы – оформить ДТП в мобильном приложении можно только, если все участники ДТП зарегистрированы на портале госуслуг, все сделали фотографии повреждений с места аварии и ни у кого нет разногласий по поводу обстоятельств произошедшего. В противном случае ДТП придется оформлять по старинке на бумаге.
2019-09-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодарский край Калужская область Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.