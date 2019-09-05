5 сентября 2019, 17:02
С ноября оформляем ДТП на смартфоне
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Правительство РФ утвердило правила дистанционного оформления ДТП при помощи смартфона. С 1 ноября 2019 года в четырех регионах страны водители, установившие на смартфон специальное мобильное приложение, смогут оформить электронное извещение об инциденте.
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Схема действий предполагается следующая. Прежде всего, водители, зарегистрированные на портале госуслуг, устанавливают на свои смартфоны приложение «Помощник ОСАГО». В дальнейшем любое незначительное ДТП, которое можно оформить по Европротоколу, можно оформить и дистанционно при помощи мобильного приложения. Для этого необходимо только загрузить фотографии места аварии. Вся информация об автомобиле и водителе автоматически поступит в страховые компании из «личного кабинета» пользователя.
Единственное ограничение системы – оформить ДТП в мобильном приложении можно только, если все участники ДТП зарегистрированы на портале госуслуг, все сделали фотографии повреждений с места аварии и ни у кого нет разногласий по поводу обстоятельств произошедшего. В противном случае ДТП придется оформлять по старинке на бумаге.
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