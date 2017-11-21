С первого раза реализовать арестованные автомобили не получилось
На сайте ведомства размещена информация, согласно которой начальная цена двух Lexus LX 570 2008 года выпуска упала с 2 172 380 рублей до 1 846 523 рублей за каждый. Lexus RX 350 также упал в цене - с 1 020 464 рублей до 867 394 рублей.
Toyota Land Cruiser 2008 года предлагают приобрести не за 1 276 760 рублей, как было ранее, а за 1 082 246 рублей. Toyota Camry 2010 года – за 646 232 рублей (ноябрьская цена - 760 274 рублей).Заявки на участие в торгах принимаются до 27 ноября 2017 года.
Ранее и.о. мэра Вологды Сергей Воропанов заявил, что все имущество предприятия, которое оно сможет продать, чтобы заплатить часть долгов, оценивают примерно в 200 млн рублей. При этом долги по зарплате застройщика составляют около 110 млн рублей.
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