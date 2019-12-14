Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
14 декабря 2019, 14:15

С ремонтом городских дорог в этом году Петербург завязал

  • 984
  • 0
Фото пользователя 110km.ru
В том плане, что на дворе зима (пусть и без снега пока), а, значит, дорожные службы взяли сезонный тайм-аут до весны 2020-го. По информации пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, текущий ремонт в закончившемся сезоне был выполнен на 105 адресах.

Ранее мы писали
В уходящем дорожно-строительном сезоне дорожники Ленинградской области сработали в целом продуктивно - было ...
Читать далее
В списке самых крупных объектов, где работала техника, значатся: пр. Просвещения - от Выборгского шоссе до пр. Культуры; Гражданский пр. - от пр. Маршала Блюхера до Суздальского пр. и др.

15 адресов, где была начата работа в рамках адресной программы 2020 года. Среди них Выборгское шоссе - от пр. Энгельса до КАД; пр. Энгельса - от Новосильцевского пер. до Северного пр. Практически везде закончены работы по ремонту дорожного полотна, а тротуары и боковые проезды обустроят в наступающем дорожно-строительном сезоне.

На 18 городских адресах выполнялся капремонт дорожного полотна. Однако в полном объеме работы были завершены лишь на 7 объектах (I этап ул. Турку, пр. Авиаконструкторов - от улицы Ильюшина до улицы Шаврова и др.). Теперь предстоит доработать 11 объектов, среди них Парашютная ул.; ул. Салова - от Софийской ул. до Волковского пр. и др.

Соответствующие службы следили за качеством выполненных работ. В частности, было отобрано и проверено 220 проб битумных вяжущих, более 260 проб асфальтобетонных смесей, взято порядка 1100 проб (3 300 штук кернов) из готового асфальтобетонного покрытия.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тест-драйв обновленного Nissan Qashqai: и в пир, и в мир
Регламент технического обслуживания Nissan Qashqai (J11) 2,0 л (бензин) http:// mskjapan.ru/ articles/ to_nissan_qashqai_j11
PDM
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
а на вседляводителей.рф пишут что он уже продается
Глеб Куклин
Форум Changan CS35
До покупки Чангана уже был знаком с "китайцами". Именно Чанган мне приглянулся своей эргономичностью, внешним видом ну и конечно же ценой. Его недорого обслуживать, на расходники цены вполне себе нормальные, а за 2 года основательно чинить машу мне не приходилось. Экономно расходует топливо. На мой взгляд ...
vanchukm
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Говорить о российском заводе Changan преждевременно
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
С ремонтом городских дорог в этом году Петербург завязал
{{material_127929}} В списке самых крупных объектов, где работала техника, значатся: пр. Просвещения - от Выборгского шоссе до пр. Культуры; Гражданский пр. - от пр. Маршала Блюхера до Суздальского пр. и др. 15 адресов, где была начата работа в рамках адресной программы 2020 года. Среди них Выборгское шоссе - от пр. Энгельса до КАД; пр. Энгельса - от Новосильцевского пер. до Северного пр. Практически везде закончены работы по ремонту дорожного полотна, а тротуары и боковые проезды обустроят в наступающем дорожно-строительном сезоне.На 18 городских адресах выполнялся капремонт дорожного полотна. Однако в полном объеме работы были завершены лишь на 7 объектах (I этап ул. Турку, пр. Авиаконструкторов - от улицы Ильюшина до улицы Шаврова и др.). Теперь предстоит доработать 11 объектов, среди них Парашютная ул.; ул. Салова - от Софийской ул. до Волковского пр. и др.Соответствующие службы следили за качеством выполненных работ. В частности, было отобрано и проверено 220 проб битумных вяжущих, более 260 проб асфальтобетонных смесей, взято порядка 1100 проб (3 300 штук кернов) из готового асфальтобетонного покрытия.
2019-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижний Новгород Набережные Челны Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.