С ремонтом городских дорог в этом году Петербург завязал
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15 адресов, где была начата работа в рамках адресной программы 2020 года. Среди них Выборгское шоссе - от пр. Энгельса до КАД; пр. Энгельса - от Новосильцевского пер. до Северного пр. Практически везде закончены работы по ремонту дорожного полотна, а тротуары и боковые проезды обустроят в наступающем дорожно-строительном сезоне.
На 18 городских адресах выполнялся капремонт дорожного полотна. Однако в полном объеме работы были завершены лишь на 7 объектах (I этап ул. Турку, пр. Авиаконструкторов - от улицы Ильюшина до улицы Шаврова и др.). Теперь предстоит доработать 11 объектов, среди них Парашютная ул.; ул. Салова - от Софийской ул. до Волковского пр. и др.
Соответствующие службы следили за качеством выполненных работ. В частности, было отобрано и проверено 220 проб битумных вяжущих, более 260 проб асфальтобетонных смесей, взято порядка 1100 проб (3 300 штук кернов) из готового асфальтобетонного покрытия.
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