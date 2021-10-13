С российского рынка уходит недорогой китайский кроссовер
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Фото: GAC
Сейчас на онлайн-витрине официального российского сайта GAC Motor еще висят 12 автомобилей GAC GS5, но при переходе на сайт конкретного дилера выясняется, что машин в наличии нет, и поставок до конца 2021 года больше не ожидается.
Напомним, кроссовер GAC GS5 по размерам сопоставим с Mitsubishi Outlander или Nissan X-Trail: длина – 4 695 мм, ширина – 1 885 мм, высота – 1 726 мм, колесная база – 2 710 мм. Российским покупателям предложили безальтернативную версию с 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 137 л.с. (216 Нм). Двигатель работал в паре с «механикой» или с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Полноприводных кроссоверов не было. Базовая комплектация после очередного подорожания стоила от 1 658 900 рублей, топовая – от 2 026 900 рублей.
- 2 349 100 РGAC GN8 2020 в Москве
- 1 700 000 РGAC GS5 2020 в Москве
- 2 528 900 РGAC GS8 2020 в Москве
- 3 398 000 РGAC GN8 2020 в Москве
- 2 598 000 РGAC GS8 2020 в Москве
- 2 408 000 РGAC GS8 2020 в Москве
- 2 643 900 РGAC GS8 2021 в Москве
- 3 052 412 РGAC GS8 2021 в Москве
- 2 853 900 РGAC GS8 2021 в Москве
- 2 913 986 РGAC GS8 2021 в Москве
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