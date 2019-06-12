12 июня 2019, 14:06
С российского рынка уходят еще две модели Nissan
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Вслед за седанами Almera компания Nissan выводит с российского рынка еще две модели: кроссовер Juke и спорткар GT-R. Поставки новых автомобилей прекращены, дилеры распродают складские запасы.
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Необходимое условие продления ОТТС – установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Переоборудование двух моделей потребует определенных вложений, что в Nissan сочли нецелесообразным. Сейчас у дилеров еще остались последние экземпляры Juke и GT-R. Новых поставок, по информации «Авторевю», больше не предвидится. Кстати, Nissan Juke скоро сменит поколение. Кроссовер следующей генерации привозить в Россию пока не планируют.
В ближайшее время в модельном ряду Nissan в России останется только четыре модели, хотя еще недавно их было семь. Осенью 2018 года завершился выпуск седанов Almera, прекратились поставки Juke и спорткар GT-R. Nissan решил сделать ставку на кроссоверы с локализованным производством. На московском заводе Renault собирают Terrano, а на петербургском предприятии Nissan – Qashqai, X-Trail и Murano. Основные продажи приходятся на обновленные Qashqai и X-Trail. Рестайлинговый кроссовер Murano представили в ноябре 2018 года. В России он появится ближе к осени 2019-го.
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