12 июня 2019, 14:06

С российского рынка уходят еще две модели Nissan

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Вслед за седанами Almera компания Nissan выводит с российского рынка еще две модели: кроссовер Juke и спорткар GT-R. Поставки новых автомобилей прекращены, дилеры распродают складские запасы.
С российского рынка уходят еще две модели Nissan
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Спрос на кроссоверы Nissan Juke был невысок. В прошлом году дилеры по всей стране продавали каждый месяц порядка 200 экземпляров. Нишевый Nissan GT-R и вовсе отличался единичными продажами. В 2018 году на учет в ГИБДД поставили лишь 25 новых спорткаров. Действие Одобрения транспортного средства (ОТТС) на обе модели закончилось еще в прошлом году. Продлевать его Nissan не планирует.

Необходимое условие продления ОТТС – установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Переоборудование двух моделей потребует определенных вложений, что в Nissan сочли нецелесообразным. Сейчас у дилеров еще остались последние экземпляры Juke и GT-R. Новых поставок, по информации «Авторевю», больше не предвидится. Кстати, Nissan Juke скоро сменит поколение. Кроссовер следующей генерации привозить в Россию пока не планируют.

В ближайшее время в модельном ряду Nissan в России останется только четыре модели, хотя еще недавно их было семь. Осенью 2018 года завершился выпуск седанов Almera, прекратились поставки Juke и спорткар GT-R. Nissan решил сделать ставку на кроссоверы с локализованным производством. На московском заводе Renault собирают Terrano, а на петербургском предприятии Nissan – Qashqai, X-Trail и Murano. Основные продажи приходятся на обновленные Qashqai и X-Trail. Рестайлинговый кроссовер Murano представили в ноябре 2018 года. В России он появится ближе к осени 2019-го.

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С российского рынка уходят еще две модели Nissan
{{material_125158}}Спрос на кроссоверы Nissan Juke был невысок. В прошлом году дилеры по всей стране продавали каждый месяц порядка 200 экземпляров. Нишевый Nissan GT-R и вовсе отличался единичными продажами. В 2018 году на учет в ГИБДД поставили лишь 25 новых спорткаров. Действие Одобрения транспортного средства (ОТТС) на обе модели закончилось еще в прошлом году. Продлевать его Nissan не планирует.Необходимое условие продления ОТТС – установка системы ЭРА-ГЛОНАСС. Переоборудование двух моделей потребует определенных вложений, что в Nissan сочли нецелесообразным. Сейчас у дилеров еще остались последние экземпляры Juke и GT-R. Новых поставок, по информации «Авторевю», больше не предвидится. Кстати, Nissan Juke скоро сменит поколение. Кроссовер следующей генерации привозить в Россию пока не планируют.В ближайшее время в модельном ряду Nissan в России останется только четыре модели, хотя еще недавно их было семь. Осенью 2018 года завершился выпуск седанов Almera, прекратились поставки Juke и спорткар GT-R. Nissan решил сделать ставку на кроссоверы с локализованным производством. На московском заводе Renault собирают Terrano, а на петербургском предприятии Nissan – Qashqai, X-Trail и Murano. Основные продажи приходятся на обновленные Qashqai и X-Trail. Рестайлинговый кроссовер Murano представили в ноябре 2018 года. В России он появится ближе к осени 2019-го.
2019-06-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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