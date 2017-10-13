С рынка уходит самый «злой» Mercedes-Benz G 500 4x4²
Данная модель, в отличие от стандартных версий Gelendwagen, получила портальные мосты, двойные амортизаторы и 22-дюймовые «катки». Вседорожный характер обусловлен понижающей передачей для бездорожья в «раздатке» и трем блокировочным дифференциалам.
Салон внедорожника оснащен передними спортивными сиденья AMG. Центральная консоль, приборная панель и подлокотники дверей отделаны черной кожей с контрастной прострочкой белого цвета.
На основе этой модификации построен первый внедорожник Maybach — G650 Landaulet. В этой версии G 500 4×4² получил битурбированный двигатель V12, мощность которого составила 630 «лошадей» и 1 000 Нм крутящего момента.
Напомним, что аукционный дом Bonhams продал последний из 99 выпущенных экземпляров G650 Landaulet за 1,2 млн евро (около 81,9 млн рублей).
Комплектации и технические характеристики
|Mercedes Benz G-класс 500 4.0 АТ
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|422
|Объем двигателя
|3982
|Тип трансмисии
|автоматическая 7-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.5
|Загородный цикл
|11.0
|Смешанный цикл
|12.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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