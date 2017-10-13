13 октября 2017, 20:41

С рынка уходит самый «злой» Mercedes-Benz G 500 4x4²

Компания Mercedes-Benz сообщила о прекращении производства самого экстремального спортивного внедорожника G500 4×4². Модель имеет дорожный просвет в 44 см и способна преодолевать метровый брод.
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С рынка уходит самый «злой» Mercedes-Benz G 500 4x4² Mercedes Benz G-класс

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Под капотом «вездехода» размещен 4-литровый битурбированный двигатель V8, который выдает 421 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Техническое оснащение позволяет внедорожнику разгоняться с места до 100 км/ч за 7,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Данная модель, в отличие от стандартных версий Gelendwagen, получила портальные мосты, двойные амортизаторы и 22-дюймовые «катки». Вседорожный характер обусловлен понижающей передачей для бездорожья в «раздатке» и трем блокировочным дифференциалам.

Салон внедорожника оснащен передними спортивными сиденья AMG. Центральная консоль, приборная панель и подлокотники дверей отделаны черной кожей с контрастной прострочкой белого цвета.

На основе этой модификации построен первый внедорожник Maybach — G650 Landaulet. В этой версии G 500 4×4² получил битурбированный двигатель V12, мощность которого составила 630 «лошадей» и 1 000 Нм крутящего момента.

Напомним, что аукционный дом Bonhams продал последний из 99 выпущенных экземпляров G650 Landaulet за 1,2 млн евро (около 81,9 млн рублей).

Комплектации и технические характеристики

Mercedes Benz G-класс 500 4.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин422
Объем двигателя3982
Тип трансмисииавтоматическая 7-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.5
Загородный цикл11.0
Смешанный цикл12.3
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz G-klasse
Не Гелендеваген снимать с производства нельзя. Это же машина легенда. Хотя, даже если ее снимут с производства, она всегда будет пользоваться популярностью, потому что таких машин больше нет. В этой машине все удачно продумано, а самое главное, так ее безопасность и комфорт. В такой машине можно ездить ...
Sergey Teplyakov
Тест-драйв Mercedes GLK и G-класса
Написана статья красиво конечно, но вот где данные про расход топлива, как сильно изменились внедорожные качества с новыми моторами, работа АКПП 7G-Tronic и т.п.??? По- моему больше похоже на рассказ "как я провел отпуск". Конкретики почти никакой...
Феликс
A6113500126 Сателлиты переднего редуктора Гелендваген G-class 500
| Кому: merce-most 20800rub
merce-most
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С рынка уходит самый «злой» Mercedes-Benz G 500 4x4²
{{material_121296}}Под капотом «вездехода» размещен 4-литровый битурбированный двигатель V8, который выдает 421 л.с. и 610 Нм крутящего момента. Техническое оснащение позволяет внедорожнику разгоняться с места до 100 км/ч за 7,4 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.Данная модель, в отличие от стандартных версий Gelendwagen, получила портальные мосты, двойные амортизаторы и 22-дюймовые «катки». Вседорожный характер обусловлен понижающей передачей для бездорожья в «раздатке» и трем блокировочным дифференциалам.Салон внедорожника оснащен передними спортивными сиденья AMG. Центральная консоль, приборная панель и подлокотники дверей отделаны черной кожей с контрастной прострочкой белого цвета.На основе этой модификации построен первый внедорожник Maybach — G650 Landaulet. В этой версии G 500 4×4² получил битурбированный двигатель V12, мощность которого составила 630 «лошадей» и 1 000 Нм крутящего момента.Напомним, что аукционный дом Bonhams продал последний из 99 выпущенных экземпляров G650 Landaulet за 1,2 млн евро (около 81,9 млн рублей).
2017-10-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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