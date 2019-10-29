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29 октября 2019, 10:18

С тульского конвейера сошли первые серийные Haval H9

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Фото: Haval
Российское представительство Haval официально объявило о старте серийного производства рамного внедорожника Haval H9 на собственном предприятии марки в Тульской области.
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На прошлой неделе стало известно о начале предсерийного производства, а менее, чем через 10 дней под Тулой приступили к массовой сборке третьей модели российского завода Haval – рамного внедорожника H9. В ближайшее время автомобили нашего производства появятся в дилерский автосалонах. Речь идет о дорестайлинговой версии Haval H9. Обновленный внедорожник придется подождать.

Интрига по поводу цен на внедорожники локальной сборки пока сохраняется, но надежды на то, что Haval H9 подешевеет с каждым днем остается все меньше. Сейчас в дилерских шоу-румах выставлены внедорожники, привезенные из Китая. Модель доступна с 5- и 7-местной компоновкой салона. Покупатели могут выбирать между 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с. и 190-сильным дизелем того же объема. Оба агрегата сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Цены колеблются в диапазоне от 2 532 000 до 2 712 000 рублей.

По всей видимости, прайс-лист для внедорожников российской сборки не изменится. Клиентам могут предложить специальные скидки при покупке в кредит или в лизинг. Например, по специальной кредитной программе Haval Finance автомобили марки, начиная с октября, можно приобрести по ставке от 0,01%. Скидка при покупке в лизинг составляет от 50 000 до 120 000 рублей.

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Отзывы по теме
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
Игнатий Пантелеев
В России собрали первые кроссоверы Haval
С 1,5 литра и 200 лошадей снимают, а хавейловский мотор вроде как максимум можно до 190 сил чипануть. Мне предлагали, не хочу, и так хорошо тянет и т расход бензина не большой. Если мощность поднять, то по любому расход больше станет. А тут мне кажется все сбалансировано. Мощность, расход топлива, комфорт ...
Sturman
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
Ну, по грязи я ее не насилую часто. Один раз хорошо в грязь залез, с рыбалки ехал, и дождь пошел, грунтовка раскисла, думал, придется за трактором идти, растерялся. Потом постоял чуток, сморю, еду в дорожном режиме, шайбой выбора режимов, выбрал грязь, поддал газу и Хавал понемногу пополз вперед. Аж ...
Sturman
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С тульского конвейера сошли первые серийные Haval H9
{{material_127762}}На прошлой неделе стало известно о начале предсерийного производства, а менее, чем через 10 дней под Тулой приступили к массовой сборке третьей модели российского завода Haval – рамного внедорожника H9. В ближайшее время автомобили нашего производства появятся в дилерский автосалонах. Речь идет о дорестайлинговой версии Haval H9. Обновленный внедорожник придется подождать.Интрига по поводу цен на внедорожники локальной сборки пока сохраняется, но надежды на то, что Haval H9 подешевеет с каждым днем остается все меньше. Сейчас в дилерских шоу-румах выставлены внедорожники, привезенные из Китая. Модель доступна с 5- и 7-местной компоновкой салона. Покупатели могут выбирать между 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с. и 190-сильным дизелем того же объема. Оба агрегата сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Цены колеблются в диапазоне от 2 532 000 до 2 712 000 рублей.По всей видимости, прайс-лист для внедорожников российской сборки не изменится. Клиентам могут предложить специальные скидки при покупке в кредит или в лизинг. Например, по специальной кредитной программе Haval Finance автомобили марки, начиная с октября, можно приобрести по ставке от 0,01%. Скидка при покупке в лизинг составляет от 50 000 до 120 000 рублей.
2019-10-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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