29 октября 2019, 10:18
С тульского конвейера сошли первые серийные Haval H9
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Фото: Haval
Российское представительство Haval официально объявило о старте серийного производства рамного внедорожника Haval H9 на собственном предприятии марки в Тульской области.
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Интрига по поводу цен на внедорожники локальной сборки пока сохраняется, но надежды на то, что Haval H9 подешевеет с каждым днем остается все меньше. Сейчас в дилерских шоу-румах выставлены внедорожники, привезенные из Китая. Модель доступна с 5- и 7-местной компоновкой салона. Покупатели могут выбирать между 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 245 л.с. и 190-сильным дизелем того же объема. Оба агрегата сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Цены колеблются в диапазоне от 2 532 000 до 2 712 000 рублей.
По всей видимости, прайс-лист для внедорожников российской сборки не изменится. Клиентам могут предложить специальные скидки при покупке в кредит или в лизинг. Например, по специальной кредитной программе Haval Finance автомобили марки, начиная с октября, можно приобрести по ставке от 0,01%. Скидка при покупке в лизинг составляет от 50 000 до 120 000 рублей.
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