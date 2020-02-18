С вином перевозчик явно переборщил
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Фото из открытых источников
В товаросопроводительных документах, которые водитель представил таможенному органу, содержалась информация о перемещаемом вине общим весом брутто 19 799 кг. Но когда грузовик проверили, оказалось расхождение заявленного веса перемещаемого товара с фактическим – аж на 708 кг.
По документам получателем вина является организация, зарегистрированная в столице. С ней, видимо, еще будут разбираться. А пока потреплют нервы водителю фуры.
В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Как водится, будет проведено расследование.
А так называемое «лишнее» вино изъято и отправлено на хранение. Таможенники называют его ответственным.
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