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18 февраля 2020, 10:57

С вином перевозчик явно переборщил

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Фото: tsargrad.tv
Водки, согласно известной народной мудрости, много не бывает. Равно как и вина. Но это лишь в устном творчестве. В жизни все куда как более интересно и непредсказуемо. Особенно если речь идет о таможне.
С вином перевозчик явно переборщил

Фото из открытых источников

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Несколько дней назад на российско-латвийской границе (МАПП Бурачки, Псковская область) таможенникам пришлось повозиться с одним водителем, который, мягко скажем, недостоверно задекларировал ввозимый из прибалтийского государство в РФ товар.

В товаросопроводительных документах, которые водитель представил таможенному органу, содержалась информация о перемещаемом вине общим весом брутто 19 799 кг.  Но когда грузовик проверили, оказалось расхождение заявленного веса перемещаемого товара с фактическим – аж на 708 кг.

По документам получателем вина является организация, зарегистрированная в столице. С ней, видимо, еще будут разбираться. А пока потреплют нервы водителю фуры.

В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Как водится, будет проведено расследование.

А так называемое «лишнее» вино изъято и отправлено на хранение. Таможенники называют его ответственным.





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С вином перевозчик явно переборщил
{{material_125433}} Несколько дней назад на российско-латвийской границе (МАПП Бурачки, Псковская область) таможенникам пришлось повозиться с одним водителем, который, мягко скажем, недостоверно задекларировал ввозимый из прибалтийского государство в РФ товар.В товаросопроводительных документах, которые водитель представил таможенному органу, содержалась информация о перемещаемом вине общим весом брутто 19 799 кг.  Но когда грузовик проверили, оказалось расхождение заявленного веса перемещаемого товара с фактическим – аж на 708 кг. По документам получателем вина является организация, зарегистрированная в столице. С ней, видимо, еще будут разбираться. А пока потреплют нервы водителю фуры. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ по факту сообщения таможенному органу недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Как водится, будет проведено расследование. А так называемое «лишнее» вино изъято и отправлено на хранение. Таможенники называют его ответственным.
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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