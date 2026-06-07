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Автор: Элина Градова

7 июня 2026, 15:25

S7 расширяет присутствие в Азии: новые офисы в четырех странах

S7 расширяет присутствие в Азии: новые офисы в четырех странах

Почему авиакомпания «Сибирь» делает ставку на азиатский рынок - детали экспансии

S7 расширяет присутствие в Азии: новые офисы в четырех странах

Авиакомпания открывает новые представительства в Азии. География расширяется, планы амбициозны. Подробности о новых направлениях и стратегии. Следите за развитием событий.

Авиакомпания открывает новые представительства в Азии. География расширяется, планы амбициозны. Подробности о новых направлениях и стратегии. Следите за развитием событий.

АО «Авиакомпания Сибирь», входящее в группу S7, продолжает активно развивать свое присутствие на азиатском направлении. В 2026 году компания зарегистрировала сразу четыре новых представительства - в Монголии, Индонезии, Индии и на Филиппинах. Это стало очередным шагом в реализации стратегии по расширению географии деятельности за пределами России, пишет Abn.agency.

Согласно информации из ЕГРЮЛ, офис в Монголии расположен в Улан-Баторе, в Индии - в Дели, на Филиппинах - в Маниле, а в Индонезии - в Денпасаре, на юге острова Бали. Таким образом, общее число зарубежных представительств «Сибири» достигло 26, включая офисы в Китае, Гонконге и Вьетнаме. Кроме того, у компании имеется 58 филиалов в различных регионах России.

В начале лета 2026 года появились сообщения о планах S7 запустить прямые рейсы между российскими городами и Филиппинами. В частности, рассматривались маршруты из Иркутска, Новосибирска и Владивостока в Манилу и Себу. Однако на официальном сайте авиакомпании пока отсутствует информация о рейсах в Индию, Индонезию и на Филиппины. В списке направлений присутствует только Улан-Батор, но подробностей о полетах туда пока нет.

Летом 2024 года представители S7 уже заявляли о намерении открыть прямое авиасообщение между Новосибирском и столицей Монголии. Тогда отмечалось, что на маршруте планируется использовать воздушные суда Embraer, что позволит оптимизировать загрузку и повысить частоту рейсов.

АО «Авиакомпания Сибирь» зарегистрировано в городе Обь Новосибирской области и полностью принадлежит ЗАО «Группа компаний С7». С мая 2025 года компанию возглавляет Игорь Мельхов. По итогам прошлого года, согласно данным Rusprofile, выручка перевозчика составила 208 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 52 млрд рублей. Уставный капитал компании - 276,2 млн рублей.

Эксперты отмечают, что расширение присутствия в Азии открывает для S7 новые возможности для развития маршрутной сети и укрепления позиций на международном рынке. В ближайшие годы компания планирует продолжить экспансию, делая ставку на быстрорастущие рынки региона.

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