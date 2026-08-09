Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 02:37

Saber S1: электровелосипед GhostCat с мотором 2200 Вт и запасом хода 72 км

Saber S1: электровелосипед GhostCat с мотором 2200 Вт и запасом хода 72 км

Электровелосипед Sabre S1: 72 км запас хода, подвеска DNM и скорость свыше 70 км/ч

Saber S1: электровелосипед GhostCat с мотором 2200 Вт и запасом хода 72 км

Saber S1 от GhostCat - электровелосипед с широкими шинами, мощным двигателем и премиальной подвеской. Модель выделяется высокой скоростью и грузоподъемностью, что делает ее актуальной для крупных и высоких пользователей. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.

Saber S1 от GhostCat - электровелосипед с широкими шинами, мощным двигателем и премиальной подвеской. Модель выделяется высокой скоростью и грузоподъемностью, что делает ее актуальной для крупных и высоких пользователей. Важно знать ключевые особенности перед покупкой.

Электровелосипед Sabre S1 от GhostCat привлек внимание рынка благодаря сочетанию высокой производительности и продуманной конструкции. Модель оснащена широкими шинами Maxxis 26x4 дюйма, что обеспечивает устойчивость и проходимость на покрытиях разных типов. Низкий центр тяжести и встроенная батарея на 60 В/30 А*ч (ячейки LG) делают велосипед не только быстрым, но и удобным для длительных поездок.

Двигатель Hentach, мощностью 2200 Вт (пиковая - 3300 Вт), и контроллер на 55 Ампер позволяют развивать скорость свыше 72 км/ч. Крутящий момент достигает 160 Н*м, запас хода до 72 км. Это один из самых высоких показателей среди электровелосипедов подобного класса.

Важным отличием Sabre S1 стала премиальная подвеска: задний амортизатор DNM и передняя вилка RST обеспечивают комфорт даже на неровных дорогах. Велосипед рассчитан на пользователей весом до 158,8 кг и ростом от 167 до 203 см, что делает его подходящим выбором для крупных и высоких людей. Регулируемое сиденье и прочная конструкция добавляют универсальности модели.

В комплектацию входят полностью поворотная дроссельная заслонка, 7-скоростная трансмиссия Shimano, датчики крутящего момента и частоты работы педалей, а также 4-поршневые гидравлические дисковые тормоза. Два режима движения позволяют адаптировать велосипед под разные задачи. Вес Sabre S1 составляет 47,6 кг, цена на момент публикации - 2 999 долларов США (примерно 245 000 по текущему курсу).

На фоне растущего интереса к электротранспорту, Sabre S1 выглядит серьезным конкурентом не только для обычных, но и для внедорожных моделей. Для сравнения, электроскутер Metro M6 Empower, о котором недавно говорилось в материале о перспективах современных электроскутеров , рассчитан на другие задачи, а также демонстрирует тенденцию к мощным и универсальным решениям для личной мобильности.

Sabre S1 может заинтересовать тех, кто ищет не просто электровелосипед для прогулок, а полноценный транспорт для активного использования. Важно помнить, что подобные модели требуют внимательного отношения к безопасности и соблюдению правил эксплуатации. В России интерес к таким решениям растет, особенно среди тех, кто ценит независимость от общественного транспорта и возможность передвигаться по сложным маршрутам.

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