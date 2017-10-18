18 октября 2017, 17:41

Салон Volkswagen Polo в базе оказался «пустым»

Автоконцерн Volkswagen опубликовал фотографии салона обновленного седана Polo в базовой комплектации. Как выяснилось, будущий владелец автомобиля будет довольствоваться крайним минимализмом.
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  Салон Volkswagen Polo в базе оказался «пустым» Volkswagen Polo Салон Volkswagen Polo в базе оказался «пустым»
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Создатели не стали добавлять в стандартное исполнение ставшими привычными для многих автовладельцев опции. Так, комплектация Base лишилась кондиционера, с рулевого колеса пропали кнопки управления мультимедиа. Они и не нужны - на месте, где обычно располагается мультимедийная система, установлена заглушка черного цвета. Боковые зеркала регулируются только вручную.

Автомобильные эксперты отмечают, что дизайн экстерьера остался практически неизменным. Следовательно, обновление заключается только в увеличенных по сравнению с предшественником габаритах - в длину седан «вытянулся» на 81 мм, а в ширину - на 70 мм. Этого удалось добиться благодаря использованию платформы MQB. Автомобиль приводится в движение двигателями, мощность которых варьируется от 65 до 200 «лошадей».

Volkswagen Polo в начальной модификации Base обойдется покупателям не менее 12 975 евро, что в переводе на российскую валюту составит от 875 000 рублей. Продажи автомобиля в Южной Америке начнутся в первые месяцы 2018 года. Пока компания не озвучила сроки поставок на российский рынок.

Дизайн и тюнинг VW, Фольксваген Поло Седан

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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Polo
Главный козырь заключается в том, что разработан автомобиль специально для России. Немцы создали седан, максимально отвечающий ожиданиям и потребностям наших соотечественников. Polo Sedan – довольно-таки стильный, мощный, надежный, экономичный, удобный и вместительный. Даже в базовой комплектации ...
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Поездил на солярисе 2012 года более трех лет. За это время ничего значительного не ремонтировал и не менял. В целом автомобиль очень надежен а его расход топлива славится как один из самых низких, в результате чего он идеально подойдет как семьям, так и студентам. Последний в сфере их постоянных поездок ...
Остапенко Евгений
Изображения обновленного Volkswagen Polo попали в Интернет
Поло седан 2012 год пробег 62 тыс км , кроме фильтров и передних колодок все родное , все работает все крутится .Нет ни каких претензий к машине.
suomi
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Салон Volkswagen Polo в базе оказался «пустым»
{{material_121316}}Создатели не стали добавлять в стандартное исполнение ставшими привычными для многих автовладельцев опции. Так, комплектация Base лишилась кондиционера, с рулевого колеса пропали кнопки управления мультимедиа. Они и не нужны - на месте, где обычно располагается мультимедийная система, установлена заглушка черного цвета. Боковые зеркала регулируются только вручную.Автомобильные эксперты отмечают, что дизайн экстерьера остался практически неизменным. Следовательно, обновление заключается только в увеличенных по сравнению с предшественником габаритах - в длину седан «вытянулся» на 81 мм, а в ширину - на 70 мм. Этого удалось добиться благодаря использованию платформы MQB. Автомобиль приводится в движение двигателями, мощность которых варьируется от 65 до 200 «лошадей».Volkswagen Polo в начальной модификации Base обойдется покупателям не менее 12 975 евро, что в переводе на российскую валюту составит от 875 000 рублей. Продажи автомобиля в Южной Америке начнутся в первые месяцы 2018 года. Пока компания не озвучила сроки поставок на российский рынок.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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