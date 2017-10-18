Салон Volkswagen Polo в базе оказался «пустым»
Автомобильные эксперты отмечают, что дизайн экстерьера остался практически неизменным. Следовательно, обновление заключается только в увеличенных по сравнению с предшественником габаритах - в длину седан «вытянулся» на 81 мм, а в ширину - на 70 мм. Этого удалось добиться благодаря использованию платформы MQB. Автомобиль приводится в движение двигателями, мощность которых варьируется от 65 до 200 «лошадей».
Volkswagen Polo в начальной модификации Base обойдется покупателям не менее 12 975 евро, что в переводе на российскую валюту составит от 875 000 рублей. Продажи автомобиля в Южной Америке начнутся в первые месяцы 2018 года. Пока компания не озвучила сроки поставок на российский рынок.
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