Самая большая парусная яхта в мире: она длиннее крейсера «Аврора»
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Дизайн Dream Symphony разрабатывал британец Кен Фрейвох, а морскую архитектуру – нидерландская компания Dykstra Naval Architects. Яхта уникальна не только своими потрясающими размерами, но и тем, что будет построена полностью из дерева (эпоксидного ламината Iroko). Дерево придает Dream Symphony теплую внутреннюю атмосферу, но при этом делает ее такой же прочной, как стальные и алюминиевые яхты.
В интерьере практичность сочетается с современными технологиями и элегантной классикой. Двухуровневые аппартаменты владельца включают гостиную, спальню и ванную комнату. Винтовая лестница ведет наверх, в атриум, главный салон и кабинет. Также есть оранжерея, спа-центр с маникюрным и парикмахерским салонами, тренажерный зал, массажный кабинет, конференц-залы и круглый цельностеклянный бассейн, который может трансформироваться в вертолетную площадку.
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