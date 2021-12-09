9 декабря 2021, 16:47
Самая длинная погоня: иркутские полицейские не отставали 100 километров (видео)
В ночь на четверг, 9 декабря, внимание патрульных инспекторов привлек автомобиль Nissan. Требование об остановке водитель подозрительного автомобиля проигнорировал и прибавил газу. Завязалась погоня.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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Как выяснилось, причин удирать от инспекторов у 21-летнего молодого человека было много: состояние алкогольного опьянения, отсутствие при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО. Теперь ему грозит штраф в 30 000 рублей и лишение прав сроком до 2 лет, сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.
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Машина застряла в реке в считанных метрах от края Ниагарского водопада (драматичное видео)
09.12.2021, 11:57
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