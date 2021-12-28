Самая крутая праздничная реклама от автобрендов: это очень весело
Lamborghini
Бренд уверен – лучший подарок, это незабываемые эмоции! А что может быть более незабываемым, чем полученный на рождество Huracan Evo? Ну или почти полученный…
BMW
Настоящую короткометражку сразу с несколькими шикарными BMW (E9 CS, родстер 507, BMW iX ) и Кристофом Вальцем сняли немцы. Может офисные вечеринки по случаю Рождества и не самое увлекательное мероприятие, но за приключениями Вальца, который их просто ненавидит, следить интересно.
Mercedes-Benz
Другой немецкий бренд считает, что Санта-Клаус давно пересел с оленей на внедорожники Mercedes-Benz! Они вместительнее оленьей упряжки, с этим не поспорить. А еще обладают потрясающей скоростью и проходимостью, так что ни один ребенок не останется без подарка!
Audi
У этого бренда свое виденье Санты и его «упряжки». В Audi считают, что ничто не превзойдет по скорости доставки рождественских подарков Audi RS e-tron GT. Что ж – у этого Санты чертовски крутые новые сани!
Lincoln
Не все на планете справляют рождество среди сверкающего снега и льда, кто-то грустит в южных широтах, среди пустыни и пальм… У производителей Lincoln Aviator GT есть для них решение!
Chevrolet
Это не реклама – это настоящий шедевр, безумно трогательная история о том, как воскрешение одной машины, может вернуть к жизни человека… И пусть тут показана Impala Super Sport 1966 года, а не новенький электромобиль, это один из лучших роликов в списке!
Niva
Кстати, у российского автопроизводителя тоже есть очень креативная и веселая новогодняя реклама! Предлагаем посмотреть новинку от LADA Niva Legend, в которой Дедушка Мороз обязан успеть вручить подарок Вадику!
- 3 020 000 РVolvo XC60 2015 в Москве
- 2 790 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 5 850 000 РDodge Ram 2019 в Москве
- 620 000 РBMW X5 2000 в Москве
- 8 500 000 РBentley Mulsanne 2012 в Москве
- 289 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 3 300 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 590 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 125 000 РChevrolet Lanos 2009 в Москве
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
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