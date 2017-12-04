4 декабря 2017, 13:39

Самая мощная модель в истории Audi замечена на тестах

В Сети появились шпионские снимки Audi RS7 Sportback, которой суждено стать самой мощной в истории бренда моделью. Новинка поступит в продажу в IV квартале 2018 года.
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  Самая мощная модель в истории Audi замечена на тестах Audi RS7 Самая мощная модель в истории Audi замечена на тестах
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До сих пор чемпионом по мощности в модельном ряду немецкого автопроизводителя остаётся 610-сильный родстер Audi R8 Spyder V10 Plus. Однако к концу следующего года в продажу поступит спортбек RS7 с гибридной установкой мощностью 680 л.с.

Как видим, предсерийная версия спортбека раскатывает по дорогам Германии практически без камуфляжа. Отчётливо видны увеличенные воздухозаборники, новый обвес и расширенные колёсные арки.

По инсайдерской информации, первой на конвейер встанет версия с наддувным 4-литровым V8 производительностью 550 л.с., позаимствованным у Porsche Panamera Turbo.

Но сразу вслед за ней завод в Ингольштадте приступит к серийному выпуску второй модификации новинки, оснащённой гибридной силовой установкой от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, суммарная отдача которой равна 680 л.с. (некоторые, скажем так, более оптимистичные инсайдеры предполагают, что мощность будет достигать 700 л.с. – см. видео). 
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Самая мощная модель в истории Audi замечена на тестах
{{material_116978}}До сих пор чемпионом по мощности в модельном ряду немецкого автопроизводителя остаётся 610-сильный родстер Audi R8 Spyder V10 Plus. Однако к концу следующего года в продажу поступит спортбек RS7 с гибридной установкой мощностью 680 л.с.Как видим, предсерийная версия спортбека раскатывает по дорогам Германии практически без камуфляжа. Отчётливо видны увеличенные воздухозаборники, новый обвес и расширенные колёсные арки.По инсайдерской информации, первой на конвейер встанет версия с наддувным 4-литровым V8 производительностью 550 л.с., позаимствованным у Porsche Panamera Turbo.Но сразу вслед за ней завод в Ингольштадте приступит к серийному выпуску второй модификации новинки, оснащённой гибридной силовой установкой от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, суммарная отдача которой равна 680 л.с. (некоторые, скажем так, более оптимистичные инсайдеры предполагают, что мощность будет достигать 700 л.с. – см. видео). 
2017-12-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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