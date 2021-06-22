Самая мощная «Жига» с газелевским мостом и огромными покрышками встала на дыбы
Фото: youtube.com / Гараж 54
Предварительно, чтобы нагрузить заднюю ось «Жигулей», в багажник положили мешки со щебнем. Включили первую передачу и прицепили тросом Toyota Land Cruiser 100. Волшебный ВАЗ-2102 стащил внедорожник с места при усилии чуть больше тонны. Тогда задачу усложнили и к «сотке» прицепили еще Land Cruiser Prado. В багажник догрузили 250 кг щебенки – до 800 кг. Но усилия больше 1,5 тонны добиться не удалось – «Жигулям» не хватало «зацепа», колеса проскальзывали.
Тогда решено было обратиться за помощью к коллегам, увлекающимся дрэг-рейсингом. Они выдали покрышки 33 дюйма в диаметре и 21,5 дюйма шириной, которые предстояло установить на самодельные 15-дюймовые диски. На новых колесах «Жига» спокойно потянула 2 тонны и встала на дыбы. Правда, ребята были вынуждены пойти на хитрость: трос закрепили за кузов. Газовать не пришлось, 60-сильный двигатель работал на холостых оборотах.
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