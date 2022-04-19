Самая необычная гонка в мире: Tesla против бегуна-марафонца
Фото: autoevolution.com
Tesla Model 3 и Баленджер стартовали одновременно в 400 километрах от Остина (штат Техас, США). Электрокар был вооружен полностью заряженной батареей, и Баленджер – его обычной решимостью довести дело до конца. Tesla ехала со скоростью 105 км/ч, пока не разрядилась батарея, и смогла преодолеть 349 километров. Баленджер следовал тем же маршрутом, через 76 часов и 54 минуты он смог обогнать Tesla. Большую часть из 77 часов Баленджер бежал, делая очень короткие перерывы (в сумме на 8,5 часов) для того, чтобы переодеться, отдохнуть и немного поспать.
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