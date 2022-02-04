Самая необычная яхта в мире: она может погружаться под воду
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Реконструкция проходила на турецкой верфи Karmarine и заняла 3 года. Утилитарный транспортник превратился в настоящую суперяхту с самым нетрадиционным и потрясающим силуэтом. Новый владелец предпочитает сохранять анонимность и не раскрывает общую стоимость проекта.
Боску привлекла идея полупогружного суда. Функция оказалась чрезвычайно удобной как для кормовой, так и для боковой загрузки. Суперяхта может опускаться ниже ватерлинии почти на 70% своей поверхности, но при этом сохранять полную функциональность в оставшееся время. Karmarine укрепила большую открытую палубу в кормовой части так, что, когда она поднимается над уровнем воды, на ней можно разместить до 70 различных водных «игрушек», в том числе несколько гидроциклов, амфибии, гидросамолет и даже 46-метровую яхту.
Благодаря удобному автомобильному пандусу владелец суперяхты сможет брать с собой в путешествие и свои автомобили. Большой открытый гараж можно использовать, не затапливая палубу: 40-тонный кран спускает на воду и поднимает обратно на борт большинство «игрушек».
Если палуба не используется в качестве гаража, на ней могут отдыхать до 20 гостей: играть в теннис или загорать, да все, что угодно на открытом поле площадью 3 300 квадратных метров. Роскошный жилой модуль располагается в носовой части. Из главной спальни открывается 360-градусный обзор благодаря обширному остеклению, а на солнечной террасе есть джакузи, а также крытый бассейн, окруженный стеклянными стенами.
На OK также есть кинотеатр под открытым небом, ботанический сад и три аквариума - ведь в море так мало рыбы! Единственное, к чему можно придраться – яхта получилась тихоходная, максимальная скорость составляет всего 13 узлов (24 км/ч). Но скучать на таком впечатляющем корабле точно не придется.
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