Зачем производители клеят пену внутрь шин и почему нельзя повторить это дома

Самодельная пена в шине может нарушить балансировку колеса. Бытовой поролон не выдерживает режимов движения. Клей способен повредить герметизирующий слой покрышки. Заводская акустическая прослойка снижает резонансный шум.

Самодельная пена в шине может нарушить балансировку колеса. Бытовой поролон не выдерживает режимов движения. Клей способен повредить герметизирующий слой покрышки. Заводская акустическая прослойка снижает резонансный шум.

Если наполнитель внутри шины отслоится или разрушится неравномерно, распределение массы колеса может измениться и вызвать вибрации. Их сила зависит от массы материала, площади отслоения, скорости вращения и конструкции шины. Главный риск в таком случае связан с дисбалансом и биением колеса; повреждение ступичных подшипников не возникает автоматически.

Заводская акустическая пена рассчитана на режим работы автомобильного колеса. Внутри покрышки материал нагревается и циклически деформируется; на него действуют центробежные нагрузки. Специализированные вставки подбирают с учетом этих условий; бытовой поролон не заменит их напрямую. Его прочность и термостойкость зависят от конкретного материала, а срок службы во многом определяется надежностью крепления.

Опасность может представлять и строительный клей. Совместимость состава с внутренним герметизирующим слоем покрышки зависит от его химического состава и времени контакта; то же относится к каркасу и резине. Неподходящий клей способен повредить материалы шины и привести к потере давления. Поэтому наносить на внутреннюю поверхность покрышки составы, не предусмотренные ее производителем, без подтвержденной химической совместимости не следует.

Акустическая пена нужна для борьбы с резонансом воздуха в накачанной покрышке. При движении воздух внутри колеса колеблется, а звуковые волны и вибрации передаются через диск и подвеску в кузов. Шина однако работает как резонатор, усиливая низкочастотный гул от неровного покрытия.

Производители применяют специальные решения. Continental использует технологию ContiSilent: согласно приведенным данным, полиуретановая пена снижает отдельные составляющие шума качения в салоне до 9 децибел. Эффект зависит от кузова автомобиля и дорожного покрытия; скорость также влияет. Michelin заявляет о снижении отдельных компонентов шума внутри салона примерно на 20%. Эти показатели относятся к фирменным решениям и не переносятся на самодельную конструкцию: результат зависит от свойств пены и способа ее крепления, причем конструкция шины также имеет значение.

Такая прослойка гасит воздушную звуковую волну внутри колеса. Она не предназначена для смягчения ударов при проезде ям.

Пена влияет и на ремонт прокола. Чтобы установить грибок или кордовую заплатку изнутри, мастеру необходимо убрать мешающий фрагмент и зачистить резину, после чего нанести ремонтный состав. В заводских шинах такой ремонт выполняют по регламенту производителя. Самодельное покрытие может затруднить осмотр внутреннего слоя и ремонт прокола; подходящий способ удаления клея и возможность гарантировать герметичность заплатки зависят от использованного состава и состояния шины. Самостоятельное изменение внутренней поверхности не входит в штатную конструкцию шины и не подтверждено испытаниями ее производителя.