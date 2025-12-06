Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 08:12

Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города

Уникальный фургон с офисом и кухней — как устроен идеальный автодом для удаленки

Самодельный дом на колесах: Ram ProMaster 3500 для жизни и работы вне города

Владелец превратил Ram ProMaster 3500 в полноценный дом на колесах. Внутри — рабочее место, кухня и автономная электрика. Фургон подходит для жизни и работы в любой точке страны. Узнайте, чем он отличается от обычных кемперов.

Этот дом на колесах, созданный на базе надежного фургона Ram ProMaster 2017 года, представляет собой идеальное пространство для жизни, работы и путешествий. Опытный владелец превратил автомобиль с пробегом в полноценный и комфортный мобильный комплекс.

Внутреннее пространство организовано с продуманной эргономикой для постоянного проживания. Здесь вас ждет удобная фиксированная кровать и универсальная рабочая зона с регулируемым столом, которая легко превращается из офиса в столовую. Для комфортного микроклимата в любое время года установлены система отопления и вентиляции.

Кухня оснащена всем необходимым, а ее рабочую поверхность можно расширить за счет соседней зоны. Всё техническое оснащение, включая инженерные системы, аккуратно интегрировано в конструкцию, сохраняя простор и порядок.

Автодом обеспечивает полную энергетическую автономию благодаря мощной солнечной электростанции с резервным генератором, что позволяет комфортно работать и отдыхать вдали от цивилизации. Состоянием всех систем можно управлять со смартфона.

Для современного образа жизни здесь есть спутниковый интернет и развлекательная система. Автономное водоснабжение и множество мест для хранения делают путешествие удобным. За годы эксплуатации фургон доказал свою надежность, а его внешняя неприметность позволяет чувствовать себя свободно в любом месте.

Это пространство создано для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов жертвовать ни комфортом, ни продуктивностью. Владелец готов подробно показать и объяснить работу всех систем будущему хозяину.

Упомянутые марки: Dodge
Похожие материалы Додж

