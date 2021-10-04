4 октября 2021, 18:41
Самое необычное ДТП: огромный пассажирский самолёт застрял под мостом
В минувшие выходные по соцсетям быстро разлетелось видео, запечатлевшее пассажирский лайнер, который застрял под пешеходным мостом через оживленное шоссе в окрестностях аэропорта Дели. Пользователи гадали, каким образом самолет мог там оказаться.
Дарья Климова Фото: Indian Express
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Новый владелец транспортировал воздушное судно по шоссе. Если присмотреться, можно заметить, что самолет уже частично разукомплектован, например, у него отсутствуют крылья. Лайнер застрял под мостом из-за ошибки в расчетах. Носовая часть и первая половина благополучно миновали надземный переход, но более высокая хвостовая часть застряла. Судя по всему, движение по магистрали оказалось частично перекрыто, автомобили могли проехать лишь по одной полосе.
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