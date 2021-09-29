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29 сентября 2021, 17:41

Самое слабое звено: список автомобилей, которые продаются хуже всего

Мы все как-то о лидерах да фаворитах рынка, при этом совершенно забываем, что есть и аутсайдеры. Те бренды, модели которых в России не пользуются покупательским спросом. Портал 110km.ru обратил на них свое внимание и готов назвать имена «антигероев».
Фото: edmunds.com

Согласно данным Комитета автопроизводителей АЕБ, за 8 месяцев текущего года в стране было реализовано всего 2 автомобиля Chrysler и один Ford. Что это за модели, сказать трудно, ибо легковая линейка Ford у нас уже давно не представлена, а на официальном сайте Chrysler отсутствует подраздел «Модельный ряд». При этом предлагается к просмотру презентационный видеоролик минивэна Pacifica – будем считать, что именно таких 2 экземпляра и было продано в период с января по август включительно.

Это, заметим, откровенные аутсайдеры с единичными продажами. Далее вверх по нарастающей следуют китайские бренды: Foton (33 ед.), Zotye (43 ед.) и Brilliance (96 ед.). Здесь, как мы видим, речь идет о десятках реализованных машин, но, согласитесь, причин для пессимизма предостаточно.

Китайцы, продаваемые десятками

Foton Sauvana
От 2 л, 201 л.с

Выпуск под маркой Foton пассажирских автомобилей начался в 2011 году, когда уже существовавшие серии легкого и среднего коммерческого транспорта были дополнены пикапом Tunland. Дальнейшее развитие пассажирских линеек стало логичным следствием специализации компании – в первую очередь это внедорожные пикапы, кроссоверы, микроавтобусы.

В России марка представлена лишь двумя моделями – упомянутым 2,8-литровым 163-сильным дизельным пикапом (2 комплектации – Base и Comfort) и рамным внедорожником Sauvana (от 1 639 900 рублей), под капотом которого может находиться либо 2-литровый 201-сильный мотор, либо 217-сильный того же объема (оба – бензиновые).

Zotye Coupa
От 1.5 л, 143 л.с

Zotye — автомобильный бренд, входящий в ТОП-10 лидеров китайского рынка. Это сильно, однако на наших просторах схватить за хвост птицу удачи ему пока что не удалось. В российской «семье» три модели, собираемые на заводе в соседней Белоруссии: переднеприводный пятидверный SUV среднеразмерной категории Coupa с 1,5-литровым 143-сильным турбомотором; 4,6-метровый T600 с двумя силовыми агрегатами на выбор (1.5 Turbo, 149 л.с. и 2.0 Turbo, 177 л.с.) – этакая интерпретация на тему VW Touareg; а также компактный седан Z300, являющийся клоном Toyota Allion (два движка – 112 и 122 л.с.).

Под флагами Brilliance в России выступают 2 модели, обе из сегмента SUV – субкомпактный 4,2-метровый V3 и компактный 4,4-метровый V5 1.5T. если верить официальному сайту компании, за первый автомобиль на «механике» (1,5 литра 107 л.с.) просят 839 000 рублей, в топе (с АКП) он стоит 939 000 рублей. Старшенький 143-сильный (также 1,5 литра) брат будет подороже, хотя и ненамного: от 939 000 до 979 000 рублей.

Счет идет на сотни

Brilliance V3
От 1.5 л, 107 л.с
Новый от 899 000 до 899 000 Р

Эту группу неудачников открывает также представитель Поднебесной – бренд DFM. За 8 месяцев текущего года на его счету лишь 154 реализованных автомобиля. При этом на родине у компании Dongfeng Motor (изначальное название «Второй автомобильный завод»), основанной в 1969 году, позиции куда сильнее. Это одно из крупнейших системообразующих автомобильных госпредприятий КНР с годовым объемом выпуска более 3,4 млн автомобилей. Основные производственные базы компании расположены в городах Шиянь, Сянъян, Ухань, Гуанчжоу и еще 20 городах. Продукция DFM экспортируется более чем в 80 стран мира.

Российского потребителя компания «окучивает» сегодня лишь одной моделью – это 7-местный кроссовер DFM 580, стартовая стоимость которого, если верить официальному сайту, – 1 399 000 рублей. Это будет версия на «механике» с 1,8-литровым 132-сильным двигателем. Есть альтернативная модификация – у нее уже будет CVT и 1,5-литровый 146-сильный турбированный мотор. Полный привод не предусматривается даже за доплату.

DongFeng 580
От 1.8 л, 132 л.с
Новый от 1 150 000 до 1 899 000 Р

Трудно сказать, что испытывают представители стильного британского бренда Jaguar, вынужденные находиться с вышеперечисленными масс-марками в низу «турнирной таблицы», но против фактов, как говорится, не попрешь: всего 377 проданных в этом неполном году «премиалов», и это на 36% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Семейство «ягуаров» в России – мечта любого бренда. Есть тут кроссоверы (F-Pace, E-Pace), работающие на привычных видах топлива, электро-кроссоверы (I-Pace), роскошный седан (XF) и «почти спортсмен» (F-Type). Ценник на все это хозяйство, как все мы прекрасно знаем, заоблачный, но совсем не нули – причина слабого потребительского спроса в РФ, что-то иное…

Lifan X50
От 1.5 л, 103 л.с

В этом нашем разделе присутствуют еще два китайских бренда, отработавшие 8 месяцев 2020 года с результатом меньше 1000 ед. Это Lifan (537 ед.) и GAC (451 ед.). Чунцинский «парус», помнится, много раз возглавлял список самых успешных «китайцев» на нашем рынке, сегодня же он не у дел. При этом линейка машин по-прежнему большая: две легковушки (Solano от 580 тыс. рублей и Murman от 830 тысяч) и 4 кроссовера (X50 за минимальные 610 тыс. рублей, X60 – 640 тысяч, X70 и Myway).

Пока еще малопонятный нашему человеку автопроизводитель GAC ввозит в РФ 3 автомобиля: 137-сильный компактный кроссовер GS5 по цене от 1 659 000 рублей, чуть более крупный 190-сильный вседорожник GS8 (от 2 203 000 рублей) и полноразмерный люксовый минивэн GN8 (от 2 700 000 рублей), созданный с целью дать бой Buick GL8, который весьма неплохо продается на рынке КНР.

Список «черносотенцев» в нашем обзоре дополняют два японских бренда - Isuzu (525 ед.) со своим 190-сильным турбо-пикапом D-Max за 2 760 000 рублей на «механике» и Honda (906 ед.), в арсенале которой остались кроссоверы CR-V за стартовые 2 889 900 рублей и Pilot за 3 849 900 рублей. Этот дуэт разбавляет итальянский Fiat, который много лет не может привить к себе любовь россиян. Показатель туринцев – 809 автомобилей за 8 месяцев 2020-го, и это, увы, исключительно представители коммерческого направления транспорта. Наконец, в «черный» список попала продукция Chevrolet; показатель компании – всего 295 машин.

Упомянутые модели: Foton Sauvana (от 1 559 990 Р), Zotye Coupa (от 990 000 Р), Brilliance V3 (от 839 000 Р), DongFeng 580 (от 1 190 000 Р), Lifan X50 (от 622 900 Р), GAC GS5
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