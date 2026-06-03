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Автор: Дарья Климова

3 июня 2026, 11:44

Самоходный кормосмеситель Амкодор: новая техника для российских и белорусских ферм

Самоходный кормосмеситель Амкодор: новая техника для российских и белорусских ферм

Чудо-техника для фермеров от Амкодора: одна машина вместо трактора, миксера и погрузчика

Самоходный кормосмеситель Амкодор: новая техника для российских и белорусских ферм

Белорусский холдинг представил уникальный самоходный кормосмеситель, который способен полностью заменить сразу несколько видов техники на ферме. Почему эта новинка может изменить подход к кормлению скота и как она поможет российским и белорусским хозяйствам - рассказываем, что известно о первых испытаниях и планах по запуску в серию. Мало кто знает, но аналогов среди отечественных машин до сих пор не было.

Белорусский холдинг представил уникальный самоходный кормосмеситель, который способен полностью заменить сразу несколько видов техники на ферме. Почему эта новинка может изменить подход к кормлению скота и как она поможет российским и белорусским хозяйствам - рассказываем, что известно о первых испытаниях и планах по запуску в серию. Мало кто знает, но аналогов среди отечественных машин до сих пор не было.

Для российских и белорусских фермеров появилась долгожданная альтернатива дорогим импортным кормосмесителям. На выставке «Белагро-2026» компания Амкодор представила опытный образец самоходного кормосмесителя, который способен заменить сразу три машины: трактор, миксер и погрузчик. Это решение может существенно снизить затраты на обслуживание техники и упростить работу в хозяйствах, где каждая минута на счету.

Главная особенность новинки - полная автономность. Оператору достаточно загрузить компоненты, а дальше машина сама измельчает, смешивает и раздает корм. Вместительный бункер на 18 кубометров позволяет обслуживать крупные стада за один цикл. Для ускорения работы установлена мощная фреза, а передний поперечный конвейер дает возможность раздавать корм как слева, так и справа, что особенно удобно в тесных помещениях.

Инженеры Амкодор сделали ставку на надежность: усиленное шасси, короткая колесная база и прочная трансмиссия рассчитаны на многочасовую работу в сложных условиях. По словам генерального директора «Амкодор-Семаш» Андрея Партянкова, первый экземпляр уже скоро отправится на испытания в реальное хозяйство. Там специалисты соберут все замечания, чтобы довести машину до идеала и запустить массовое производство.

Сейчас перед разработчиками стоят две ключевые задачи: снизить себестоимость и максимально использовать белорусские комплектующие, не уступая по качеству европейским аналогам. Если эти цели будут достигнуты, у российских и белорусских животноводов появится реальная альтернатива дорогим импортным машинам, которые часто недоступны из-за высокой цены и сложностей с сервисом.

На выставке «Белагро-2026» Амкодор также показал универсальные погрузчики, гусеничные экскаваторы и очистители зерна. Подобный подход к локализации и развитию техники уже приносит плоды: например, недавно на рынке появились гражданские грузовики БАЗ с независимой подвеской и почти полностью российскими деталями - подробнее об этом можно узнать в материале о старте продаж новых грузовиков БАЗ.

Для справки: кормосмесители - это техника, без которой невозможно эффективно организовать кормление крупного рогатого скота на современных фермах. До сих пор хозяйства в России и Беларуси были вынуждены покупать импортные машины, что увеличивало расходы и зависимость от зарубежных поставщиков. Появление отечественного самоходного решения может изменить ситуацию на рынке и сделать современные технологии доступнее для аграриев.

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