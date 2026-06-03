Чудо-техника для фермеров от Амкодора: одна машина вместо трактора, миксера и погрузчика

3 июня 2026, 11:44
Самоходный кормосмеситель Амкодор: новая техника для российских и белорусских ферм
Самоходный кормосмеситель Амкодор: новая техника для российских и белорусских ферм
Белорусский холдинг представил уникальный самоходный кормосмеситель, который способен полностью заменить сразу несколько видов техники на ферме. Почему эта новинка может изменить подход к кормлению скота и как она поможет российским и белорусским хозяйствам - рассказываем, что известно о первых испытаниях и планах по запуску в серию. Мало кто знает, но аналогов среди отечественных машин до сих пор не было.
Для российских и белорусских фермеров появилась долгожданная альтернатива дорогим импортным кормосмесителям. На выставке «Белагро-2026» компания Амкодор представила опытный образец самоходного кормосмесителя, который способен заменить сразу три машины: трактор, миксер и погрузчик. Это решение может существенно снизить затраты на обслуживание техники и упростить работу в хозяйствах, где каждая минута на счету.
Главная особенность новинки - полная автономность. Оператору достаточно загрузить компоненты, а дальше машина сама измельчает, смешивает и раздает корм. Вместительный бункер на 18 кубометров позволяет обслуживать крупные стада за один цикл. Для ускорения работы установлена мощная фреза, а передний поперечный конвейер дает возможность раздавать корм как слева, так и справа, что особенно удобно в тесных помещениях.
Инженеры Амкодор сделали ставку на надежность: усиленное шасси, короткая колесная база и прочная трансмиссия рассчитаны на многочасовую работу в сложных условиях. По словам генерального директора «Амкодор-Семаш» Андрея Партянкова, первый экземпляр уже скоро отправится на испытания в реальное хозяйство. Там специалисты соберут все замечания, чтобы довести машину до идеала и запустить массовое производство.
Сейчас перед разработчиками стоят две ключевые задачи: снизить себестоимость и максимально использовать белорусские комплектующие, не уступая по качеству европейским аналогам. Если эти цели будут достигнуты, у российских и белорусских животноводов появится реальная альтернатива дорогим импортным машинам, которые часто недоступны из-за высокой цены и сложностей с сервисом.
На выставке «Белагро-2026» Амкодор также показал универсальные погрузчики, гусеничные экскаваторы и очистители зерна. Подобный подход к локализации и развитию техники уже приносит плоды: например, недавно на рынке появились гражданские грузовики БАЗ с независимой подвеской и почти полностью российскими деталями - подробнее об этом можно узнать в материале о старте продаж новых грузовиков БАЗ.
Для справки: кормосмесители - это техника, без которой невозможно эффективно организовать кормление крупного рогатого скота на современных фермах. До сих пор хозяйства в России и Беларуси были вынуждены покупать импортные машины, что увеличивало расходы и зависимость от зарубежных поставщиков. Появление отечественного самоходного решения может изменить ситуацию на рынке и сделать современные технологии доступнее для аграриев.
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