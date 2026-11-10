Когда самокат становится мопедом и где проходит грань: почему 250 Вт решают все

10 ноября 2026, 12:03
Когда самокат приравнивается к мопеду: критерии и нормы ПДД
Когда самокат приравнивается к мопеду: критерии и нормы ПДД
В Липецкой области 71-летнюю жительницу обвиняют в ДТП с тяжело пострадавшей: экспертиза признала ее электросамокат мопедом из-за мощности 500 ватт. Экспертиза повлияла на квалификацию дела и показала, какие правила действуют для владельцев подобный техники.
Электросамокат перестает быть средством индивидуальной мобильности и признается мопедом, когда его характеристики выходят за рамки, установленные для СИМ. Ключевой критерий — мощность электродвигателя в режиме длительной нагрузки: если она превышает 250 Вт, но не более 4 кВт, транспортное средство относится к категории «мопед» (п. 1.2 ПДД РФ). С этого момента на владельца распространяются обязанности водителя механического транспортного средства.
Согласно п. 1.2 ПДД РФ, мопед — это двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Это определение прямо указывает на границу: 250 Вт — порог, после которого самокат юридически становится мопедом. При этом мощность берется из технической документации изготовителя, а не определяется «на глаз» или по пиковым показателям.
Управление мопедом требует водительского удостоверения категории «М» либо любой другой открытой категории (п. 2.1.1 ПДД РФ). Отсутствие прав влечет административную ответственность по ст. 12.7 КоАП РФ со штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, водитель мопеда обязан соблюдать общие обязанности водителей механических транспортных средств, установленные разделом 2 ПДД РФ, включая использование шлема при движении по дорогам общего пользования (п. 2.1.2 ПДД РФ), подачу сигналов, соблюдение скоростного режима и требований разметки.
Расположение мопедов на проезжей части регулируется п. 24.7 ПДД РФ: водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Движение по тротуарам и пешеходным зонам для мопедов запрещено, в отличие от СИМ, для которых п. 24.6 ПДД РФ допускает движение по тротуару при соблюдении приоритета пешеходов. Таким образом, превышение порога мощности автоматически лишает владельца права использовать тротуары и пешеходные дорожки.
Дополнительным признаком, сближающим самокат с мопедом, является наличие седла и конструктивная способность развивать скорость до 50 км/ч. Однако решающую роль играет именно номинальная мощность двигателя, зафиксированная в паспорте транспортного средства или сертификате соответствия. Если в документах указано 300 Вт и более, инспектор ГИБДД квалифицирует самокат как мопед независимо от маркетингового позиционирования производителя. При мощности свыше 4 кВт транспортное средство относится уже к категории мотоциклов (п. 1.2 ПДД РФ), что требует прав категории «А» или «А1» и влечет более строгие требования к регистрации и страхованию.
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