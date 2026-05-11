Эксклюзивные права на новый товарный знак - что это даст сервису кикшеринга

11 мая 2026, 14:04
«Самокат» закрепил бренд «самокат спешл» на ближайшие 10 лет
Сервис доставки получил исключительные права на новый бренд. Регистрация действует до 2036 года. Ожидаются новые программы и сервисы. Подробности - в нашем материале.
Сервис экспресс-доставки «Самокат» официально зарегистрировал новый товарный знак «самокат спешл». По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, исключительные права на этот бренд закреплены за ООО «Умный ритейл», управляющей компанией онлайн-платформы, выяснил abn.agency.
Регистрация была завершена 7 мая 2026 года, а приоритет заявки датируется серединой февраля того же года. Новый знак оформлен как словесный и будет действовать вплоть до февраля 2036 года, что открывает перед компанией долгосрочные перспективы для развития собственных сервисов и программ.
Согласно информации из базы Роспатента, бренд «самокат спешл» охватывает широкий спектр услуг. В их числе - программы лояльности, маркетинговые инициативы, электронная коммерция, а также доставка, хранение, упаковка и курьерское сопровождение заказов. Это позволит компании не только расширить ассортимент услуг, но и внедрять новые форматы взаимодействия с клиентами.
Особое внимание уделяется возможностям использования бренда для продвижения скидочных программ, обработки онлайн-заказов и развития интернет-торговли. Теперь «Самокат» сможет активнее внедрять инновационные решения в сфере доставки и обслуживания покупателей, используя новый товарный знак для выделения своих сервисов на рынке.
Эксперты отмечают, что регистрация «самокат спешл» может стать важным шагом для укрепления позиций компании в условиях растущей конкуренции среди сервисов доставки. Ожидается, что в ближайшие годы бренд будет активно использоваться для запуска новых предложений и расширения клиентской базы.
