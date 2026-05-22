Водители ненавидят самокаты и мотоциклы - почему так происходит

Автор: Дарья Климова

22 мая 2026, 11:12

Самокатчики, мотоциклисты и велосипедисты: кого водители считают самыми опасными на дорогах

Неожиданные итоги свежего опроса: российские автомобилисты назвали, кто из двухколесных участников движения вызывает у них наибольшее раздражение. Эксперты объяснили, почему именно эти категории попали в немилость, и что грозит нарушителям. Почему ситуация обострилась именно сейчас - разбираемся в деталях.

Вопрос безопасности на дорогах сегодня волнует каждого водителя, и свежие данные опроса показывают, что отношение к двухколесным участникам движения становится все более острым. Как выяснилось, большинство российских автомобилистов испытывают наибольшее раздражение именно к самокатчикам, а не к мотоциклистам или велосипедистам. Это не просто эмоции - речь идет о реальных рисках и частых нарушениях, которые влияют на безопасность всех участников дорожного движения.

Исследование проводилось среди пользователей портала «Дром» с 20 по 27 апреля 2026 года. В нем приняли участие более 9 тысяч человек, и результаты оказались весьма показательными: самокатчики уверенно заняли первое место по уровню неприязни, опередив мотоциклистов почти вдвое. Велосипедисты замкнули тройку, набрав на треть меньше голосов, чем мотоциклисты. Особенно остро к самокатчикам относятся водители из Ленинградской области и Пермского края, а мотоциклистов чаще всего недолюбливают в Югре и Хакасии. Велосипедисты вызывают наибольшее раздражение в Ленинградской области и Якутии.

Причины такого отношения кроются не только в личных предпочтениях, но и в частых нарушениях ПДД. В комментариях к опросу водители отмечали, что самокатчики часто игнорируют правила, не соблюдают скоростной режим и дистанцию, а также выезжают на пешеходные зоны. Многие автомобилисты считают, что подростки на самокатах не осознают опасности и ведут себя на дороге крайне непредсказуемо. Один из участников опроса описал ситуацию так: «Самокатчики - это подростки без инстинкта самосохранения, велосипедисты - медленные, а мотоциклисты - лихачи между рядами». При этом уважение вызывают только те байкеры, которые ведут себя корректно и не нарушают правила.

Мотоциклисты, по мнению многих водителей, делятся на две категории: опытные байкеры, которые едут в потоке и не создают помех, и молодые водители питбайков и мопедов, часто провоцирующие аварийные ситуации. Автомобилисты отмечают, что именно подростки на мопедах чаще всего становятся причиной конфликтов на дороге. Впрочем, среди мотоциклистов, как считают участники опроса, больше всего адекватных водителей, которые стараются не мешать движению и благодарят за уступленную дорогу.

Велосипедисты, хотя и набрали меньше всего голосов, тоже вызывают недовольство у части автомобилистов. В Ленинградской области и Якутии их поведение на дорогах часто становится предметом обсуждения. Водители жалуются на то, что велосипедисты могут неожиданно выехать на проезжую часть или двигаться против потока, создавая опасные ситуации. Один из респондентов из Санкт-Петербурга отметил, что самокатчики и велосипедисты часто лавируют между машинами и пешеходами, не снижая скорость перед выездами из дворов и не имея при этом водительских прав.

Если говорить о причинах обострения ситуации, то стоит учитывать рост числа электросамокатов и мопедов на дорогах, а также отсутствие четких правил для их водителей. По данным ГИБДД, за последние годы количество ДТП с участием самокатчиков и велосипедистов увеличилось, что подтверждает опасения автомобилистов. Важно помнить, что большинство нарушений связано с несоблюдением элементарных правил: движение по пешеходным зонам, проезд на красный свет, отсутствие средств индивидуальной защиты. Эксперты подчеркивают, что ужесточение контроля и введение обязательных требований к двухколесным транспортным средствам может снизить уровень конфликтов и повысить безопасность на дорогах. Опрос показал, что автомобилисты ждут изменений и надеются на более строгие меры по отношению к нарушителям.

