Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за лошади на борту
«Мы грузовой самолет», – сообщил один из членов экипажа диспетчерам. – «У нас на борту самолета есть живое животное, лошадь, и лошади удалось выбраться из стойла. У нас нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться, вернуться обратно в Нью-Йорк. Мы не можем вернуть лошадь назад в стойло, пока мы находимся в воздухе».
По данным с сайта FlightRadar24, чтобы безопасно приземлиться, самолету пришлось сбросить 20 тонн топлива. Экипаж попросил диспетчеров вызвать ветеринара, чтобы тот успокоил животное. Самолет благополучно приземлился и отправился в Бельгию на следующий день.
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Для нужд Госавтоинспекции начали закупать китайские автомобили. Парк дорожно-патрульной службы ряда российских регионов пополнился новенькими кроссоверами Haval F7.Читать далее
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16.11.2023, 10:09
Проспект Энгельса готовят под реконструкцию: от Парнаса к КАД
В Санкт-Петербурге густонаселенный и продолжающий активно застраиваться район Парнаса скоро получит обновленную автомагистраль. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга готовится провести реконструкцию проспекта Энгельса.Читать далее
-
16.11.2023, 08:24
В США сфотографировали секретный бронированный лимузин Hongqi N701 Си Цзиньпина
Накануне глава Китая прилетел в Калифорнию для участия в форуме АТЭС и встречи с президентом США Джо Байденом. С собой Си Цзиньпин привез пару бронированных лимузинов Hongqi N701.Читать далее
-
16.11.2023, 07:47
Первый автомобиль Xiaomi: смартфон на четырех колесах мощностью 673 л.с.
Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) опубликовало первые официальные фотографии автомобиля, созданного технологическим автогигантом Xiaomi. Новый электрокар Xiaomi SU7 сможет составить достойную конкуренцию Tesla Model 3.Читать далее
-
16.11.2023, 06:59
Как изменился экспорт автомобилей из Японии и что сейчас покупают россияне
После введения Японией с 9 августа 2023 года очередного пакета антироссийских санкций под запрет среди прочего попали автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также все электрокары и гибриды. В октябре товарооборот между нашими двумя странами снизился на 48%.Читать далее
-
16.11.2023, 06:00
5 лучших автомобилей для бизнеса (и сколько они сейчас стоят)
Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) начинает постепенно выходить из кризиса. Появляются новые бренды, ассортимент моделей расширяется, но старые игроки не спешат сдавать свои позиции.Читать далее
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