Самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за лошади на борту

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Рейс из Нью-Йорка в бельгийский Льеж был вынужден развернуться через 10 минут после взлета и приземлиться в аэропорту вылета из-за разбушевавшегося пассажира. Но речь идет не о драке с пьяным дебоширом, а о напуганной лошади. Каким-то образом обезумевшему от ужаса животному на высоте 10 тысяч километров удалось вырваться из стойла, в котором его перевозили. Вернуть лошадь обратно не получилось и экипаж запросил у диспетчеров нью-йоркского аэропорта экстренную посадку.

«Мы грузовой самолет», – сообщил один из членов экипажа диспетчерам. – «У нас на борту самолета есть живое животное, лошадь, и лошади удалось выбраться из стойла. У нас нет проблем с полетом, но нам нужно вернуться, вернуться обратно в Нью-Йорк. Мы не можем вернуть лошадь назад в стойло, пока мы находимся в воздухе».

По данным с сайта FlightRadar24, чтобы безопасно приземлиться, самолету пришлось сбросить 20 тонн топлива. Экипаж попросил диспетчеров вызвать ветеринара, чтобы тот успокоил животное. Самолет благополучно приземлился и отправился в Бельгию на следующий день.

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