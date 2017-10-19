19 октября 2017, 12:49

Самолет приземлился на оживленную трассу

В городе Сент-Питерсберге, штат Флорида, произошло необычное дорожно-транспортное происшествие. На оживленную трассу приземлился легкомоторный самолет Cеssna 402b 1978 года выпуска, который после посадки въехал в припаркованные автомобили.
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Ранее мы писали
Необычное дорожно-транспортное происшествие случилось в населенном пункте Червленная в Щелковском районе (республика ...
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В результате аварии все транспортные средства получили сильные повреждения. Кроме того, 5 человек получили ранения, троих, в том числе, отправили на госпитализацию.

Что послужило причиной экстренной посадки самолета, пока неизвестно. В настоящий момент ведется расследование. Известно лишь, что пилот вылетел из города Таллахасси и направлялся в аэропорт Альберт Уиттед.

Ранее подобное ДТП случилось в населенном пункте Червленная в Щелковском районе (республика Чечня). Легкомоторный самолет марки «Спектр-Аэро» попытался взлететь с дороги общего пользования, однако не рассчитал силы и врезался в впереди стоящий автомобиль.

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Самолет приземлился на оживленную трассу
{{material_120455}} В результате аварии все транспортные средства получили сильные повреждения. Кроме того, 5 человек получили ранения, троих, в том числе, отправили на госпитализацию.Что послужило причиной экстренной посадки самолета, пока неизвестно. В настоящий момент ведется расследование. Известно лишь, что пилот вылетел из города Таллахасси и направлялся в аэропорт Альберт Уиттед.Ранее подобное ДТП случилось в населенном пункте Червленная в Щелковском районе (республика Чечня). Легкомоторный самолет марки «Спектр-Аэро» попытался взлететь с дороги общего пользования, однако не рассчитал силы и врезался в впереди стоящий автомобиль.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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