6 сентября 2021, 14:47
Самолет пролетел через два автомобильных тоннеля и установил пять мировых рекордов: захватывающее видео
Итальянский гонщик и каскадер Дарио Коста провел легкомоторный самолет Red Bull через два тоннеля. В Книгу рекордов Гиннеса внесут сразу пять новых достижений.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
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Фото: autoevolution.com
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После приземления Дарио Косте торжественно вручили пять отдельных дипломов Книги рекордов Гиннеса: за первый полет самолета через тоннель, за самый длинный тоннель, который пролетел самолет, за самый продолжительный полет под твердым препятствием, за первый полет самолета через два туннеля и за первый взлет самолета из тоннеля.
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