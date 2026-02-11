Редкий снегоболотоход с двигателем 1JZ-GE и полным приводом 8х8 выставлен на продажу в Барнауле

11 февраля 2026, 08:45
Самособранный снегоболотоход 8х8 с мотором Toyota: что скрывает уникальный «ТОРОС»
Самособранный снегоболотоход 8х8 с мотором Toyota: что скрывает уникальный «ТОРОС»
В Барнауле появился на продаже необычный снегоболотоход «ТОРОС» 2017 года с мотором Toyota, автоматом и уникальной трансмиссией 8х8. Почему этот самособранный вездеход вызывает интерес у знатоков и что в нем особенного - разбираемся подробно.
На рынке спецтехники и внедорожных транспортных средств в России нечасто встречаются по-настоящему уникальные экземпляры, способные удивить даже опытных автолюбителей. В Барнауле выставлен на продажу самособранный снегоболотоход «ТОРОС» 2017 года, который сразу привлек внимание благодаря своей технической начинке и возможностям. Для многих российских водителей, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями, такие машины становятся не просто средством передвижения, а настоящим инструментом выживания и работы.
Главная особенность этого «ТОРОСа» - легендарный двигатель 1JZ-GE от Toyota, выдающий 180 лошадиных сил. Такой мотор нередко встретишь на самособранных вездеходах, он обеспечивает не только надежность, но и запас мощности для преодоления сложнейших участков. В паре с ним работает автоматическая коробка передач AISIN (A340-TOYOTA), а также раздаточная коробка и две дополнительные раздатки с понижением 2.0. Это решение позволяет реализовать постоянный полный привод 8х8 с семью свободными дифференциалами и возможностью полной блокировки в любой комбинации. Такой набор трансмиссии - редкость даже среди профессиональных вездеходов.
Тормозная система также заслуживает отдельного внимания: дисковые тормоза установлены по кругу, а ручник вынесен на четвертую ось. Управляемость обеспечивают две поворотные передние оси и гидроусилитель руля, что облегчает маневрирование на бездорожье. Для экстремальных ситуаций предусмотрена мощная передняя электролебедка на 12000 LBS с синтетическим тросом - решение, которое часто спасает в самых сложных условиях.
Внутри снегоболотоход рассчитан на четырех человек, все места оборудованы ремнями безопасности. Для комфорта предусмотрены климат-контроль, люк, шноркель для преодоления водных преград, а также экспедиционное оборудование. Музыкальная система JVC с USB-портом добавляет немного уюта в суровые условия эксплуатации. Пробег машины - всего 3000 км, что для подобной техники говорит о ее свежести и минимальном износе.
Еще один важный момент - категория транспортного средства АII, что позволяет передвигаться по дорогам общего пользования. Регистрация осуществляется через Гостехнадзор, что упрощает легализацию такого нестандартного транспорта. Цвет кузова - зеленый, руль расположен слева, что привычно для большинства российских водителей. Цена - 1,97 млн рублей.
Появление на рынке такого самособранного вездехода - редкое событие, которое может заинтересовать не только охотников и рыболовов, но и тех, кто ищет надежный транспорт для работы в труднодоступных районах. В условиях, когда стандартные внедорожники часто не справляются с российским бездорожьем, подобные машины становятся настоящей находкой для энтузиастов и профессионалов.
Похожие материалы Тойота
-
11.02.2026, 09:39
Ferrari показала интерьер первого электрокара: необычные решения от бывшего дизайнера Apple
Ferrari раскрыла интерьер своего дебютного электрокара Luce, над которым работал экс-дизайнер Apple Джони Айв. В салоне - неожиданный микс ретро и цифровых технологий. Что это значит для будущего премиальных авто - разбираемся.Читать далее
-
11.02.2026, 08:32
Полноприводные SUV не из Китая до 3 млн: какие модели еще доступны на рынке
Вышло исследование: на фоне роста цен на китайские машины эксперты назвали пять полноприводных SUV других брендов, которые еще можно купить дешевле 3 млн рублей. Какие модели попали в список, чем они интересны и что важно знать - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
11.02.2026, 08:12
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:53
Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами замечен в Калифорнии - что скрывается за этим событием
В начале месяца на улицах Калифорнии был замечен электромобиль Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами, что вызвало волну обсуждений. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь выступил с разъяснениями, подчеркнув, что компания не планирует выходить модель на американский рынок. Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
-
11.02.2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
11.02.2026, 09:39
Ferrari показала интерьер первого электрокара: необычные решения от бывшего дизайнера Apple
Ferrari раскрыла интерьер своего дебютного электрокара Luce, над которым работал экс-дизайнер Apple Джони Айв. В салоне - неожиданный микс ретро и цифровых технологий. Что это значит для будущего премиальных авто - разбираемся.Читать далее
-
11.02.2026, 08:32
Полноприводные SUV не из Китая до 3 млн: какие модели еще доступны на рынке
Вышло исследование: на фоне роста цен на китайские машины эксперты назвали пять полноприводных SUV других брендов, которые еще можно купить дешевле 3 млн рублей. Какие модели попали в список, чем они интересны и что важно знать - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
11.02.2026, 08:12
Honda фиксирует крупнейшее падение прибыли за последние годы: названы главные причины
Вышло исследование: Honda столкнулась с резким снижением операционной прибыли в третьем квартале 2025 года. Какие факторы обрушили доходы одного из лидеров японского автопрома и что это значит для рынка и почему ситуация может затронуть и российских автолюбителей.Читать далее
-
11.02.2026, 07:58
Geely Monjaro и Atlas: старт сборки в Казахстане и возможный ребрендинг
В Казахстане запускают производство кроссоверов Geely Monjaro и Atlas, которые могут получить шильдики нового бренда и выйти на рынки ЕАЭС. Почему это событие может изменить расстановку сил в сегменте и какие детали уже известны - в материале.Читать далее
-
11.02.2026, 07:08
Чем на самом деле отличаются Belgee X50 и X70 от Geely Coolray и Atlas Pro — эксперты сравнили
Белорусские Belgee X50 и X70 внешне почти неотличимы от Geely Coolray и Atlas Pro, но различия кроются в технических нюансах, комплектации и подходе к сборке. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
11.02.2026, 06:53
Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами замечен в Калифорнии - что скрывается за этим событием
В начале месяца на улицах Калифорнии был замечен электромобиль Xiaomi YU7 Max с заводскими номерами, что вызвало волну обсуждений. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь выступил с разъяснениями, подчеркнув, что компания не планирует выходить модель на американский рынок. Читать далее
-
11.02.2026, 06:46
Jetta VS5 после 16 000 км: что скрывает китайский кроссовер с немецкими корнями
Jetta VS5 - кроссовер, созданный на базе Skoda Karoq, но с китайским подходом к деталям. Длительный тест показал, где производитель сэкономил, а где удивил качеством. Разбираемся, стоит ли он своих денег.Читать далее
-
11.02.2026, 06:33
Geely Jiaji L: эффектная, но спорная альтернатива привычному Largus для российского рынка
Geely Jiaji L привлек внимание российских автолюбителей необычным сочетанием дизайна и оснащения. В материале - разбор сильных и слабых сторон, а также впечатления от реального знакомства с автомобилем. Важно для тех, кто ищет семейный транспорт нового поколения.Читать далее
-
11.02.2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.Читать далее