Редкий снегоболотоход с двигателем 1JZ-GE и полным приводом 8х8 выставлен на продажу в Барнауле

Самособранный снегоболотоход 8х8 с мотором Toyota: что скрывает уникальный «ТОРОС»

В Барнауле появился на продаже необычный снегоболотоход «ТОРОС» 2017 года с мотором Toyota, автоматом и уникальной трансмиссией 8х8. Почему этот самособранный вездеход вызывает интерес у знатоков и что в нем особенного - разбираемся подробно.

На рынке спецтехники и внедорожных транспортных средств в России нечасто встречаются по-настоящему уникальные экземпляры, способные удивить даже опытных автолюбителей. В Барнауле выставлен на продажу самособранный снегоболотоход «ТОРОС» 2017 года, который сразу привлек внимание благодаря своей технической начинке и возможностям. Для многих российских водителей, особенно в регионах с тяжелыми дорожными условиями, такие машины становятся не просто средством передвижения, а настоящим инструментом выживания и работы.

Главная особенность этого «ТОРОСа» - легендарный двигатель 1JZ-GE от Toyota, выдающий 180 лошадиных сил. Такой мотор нередко встретишь на самособранных вездеходах, он обеспечивает не только надежность, но и запас мощности для преодоления сложнейших участков. В паре с ним работает автоматическая коробка передач AISIN (A340-TOYOTA), а также раздаточная коробка и две дополнительные раздатки с понижением 2.0. Это решение позволяет реализовать постоянный полный привод 8х8 с семью свободными дифференциалами и возможностью полной блокировки в любой комбинации. Такой набор трансмиссии - редкость даже среди профессиональных вездеходов.

Фото: drom.ru

Тормозная система также заслуживает отдельного внимания: дисковые тормоза установлены по кругу, а ручник вынесен на четвертую ось. Управляемость обеспечивают две поворотные передние оси и гидроусилитель руля, что облегчает маневрирование на бездорожье. Для экстремальных ситуаций предусмотрена мощная передняя электролебедка на 12000 LBS с синтетическим тросом - решение, которое часто спасает в самых сложных условиях.

Внутри снегоболотоход рассчитан на четырех человек, все места оборудованы ремнями безопасности. Для комфорта предусмотрены климат-контроль, люк, шноркель для преодоления водных преград, а также экспедиционное оборудование. Музыкальная система JVC с USB-портом добавляет немного уюта в суровые условия эксплуатации. Пробег машины - всего 3000 км, что для подобной техники говорит о ее свежести и минимальном износе.

Фото: drom.ru

Еще один важный момент - категория транспортного средства АII, что позволяет передвигаться по дорогам общего пользования. Регистрация осуществляется через Гостехнадзор, что упрощает легализацию такого нестандартного транспорта. Цвет кузова - зеленый, руль расположен слева, что привычно для большинства российских водителей. Цена - 1,97 млн рублей.

Появление на рынке такого самособранного вездехода - редкое событие, которое может заинтересовать не только охотников и рыболовов, но и тех, кто ищет надежный транспорт для работы в труднодоступных районах. В условиях, когда стандартные внедорожники часто не справляются с российским бездорожьем, подобные машины становятся настоящей находкой для энтузиастов и профессионалов.