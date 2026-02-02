Что скрывает уникальный УАЗ 6Х6 с мостами Volvo и мотором Toyota за 10 млн рублей

2 февраля 2026, 09:27
Единственный в мире УАЗ 6Х6 выставлен на продажу в Москве
Единственный в мире УАЗ 6Х6 выставлен на продажу в Москве
В Москве появился в продаже необычный внедорожник, собранный вручную из агрегатов разных легендарных автомобилей. Цена почти 10 миллионов рублей, а технические решения удивляют даже опытных автолюбителей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж — разбираемся в деталях.
На рынке подержанных автомобилей Москвы появился по-настоящему редкий экземпляр — самособранный внедорожник 2017 года, который сразу привлек внимание энтузиастов и коллекционеров. В условиях, когда спрос на уникальные и технически сложные машины только растет, подобные предложения становятся настоящей сенсацией для российского автосообщества. Особенно сейчас, когда многие ищут не просто транспорт, а индивидуальность и инженерную смелость.
Этот внедорожник — не просто результат тюнинга, а полноценный проект, собранный с нуля на базе агрегатов от разных производителей, выяснил 110km.ru. Владелец не пожалел ни времени, ни средств, чтобы создать машину, способную удивить даже бывалых специалистов. В основе конструкции — бензиновый двигатель от Land Cruiser 100 объемом 2,7 литра, выдающий 128 лошадиных сил, а также полный привод 4WD и механическая коробка передач. Пробег — всего 30 тысяч километров, которые пролегали исключительно по самому суровому бездорожью. Тем не менее, владелец отмечает, что машина находится в хорошем состоянии.
Техническая начинка внедорожника поражает воображение. Здесь установлены мосты Volvo C306 (Laplander) с усилением и пневматическими блокировками, что обеспечивает отличную проходимость и надежность. Дисковые тормоза, раздельная подкачка колес, мотор от Toyota Land Cruiser 100 (2UZ-FE), пятиступенчатая автоматическая коробка передач Toyota A750F и раздаточная коробка Toyota с понижающим китом 3.15 Trail Gear — все это говорит о серьезном подходе к созданию машины для бездорожья.
Рулевой редуктор и амортизаторы взяты от Nissan Patrol Y61, карданные валы — от Toyota, а генератор на 210А с водяным охлаждением — от VW Touareg. Для охлаждения мотора используется электропомпа Davies Craig с производительностью 150 литров в минуту. Колеса — тракторные, диаметром 42 дюйма, с усиленными дисками и двухсторонним beadlock, что позволяет уверенно чувствовать себя даже в самых сложных условиях.
Система пневматики включает четыре компрессора Berkut pro-22, алюминиевые ресиверы и пневмораспределители Camozzi. Передний и задний бампера — RIF, а для экстренных ситуаций предусмотрены две одинаковых лебедки Runva EWB12000SSR. Охлаждение обеспечивают вентиляторы Spal и радиатор от Nissan Patrol AJS, а топливный бак выполнен из алюминия и вмещает 90 литров.
Владелец готов рассмотреть обмен, что может заинтересовать тех, кто ищет неординарные решения или хочет попробовать себя в роли владельца уникального внедорожника. Причина продажи — строительство нового проекта 6x6, что говорит о серьезном увлечении автора инженерными экспериментами.
Подобные автомобили редко появляются на открытом рынке, и их стоимость всегда вызывает споры. В данном случае цена составляет 9 999 999 рублей, что отражает не только вложенные средства, но и уникальность конструкции. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а настоящий инженерный вызов и предмет гордости, этот вариант может стать отличной инвестицией и поводом для обсуждения в любом автоклубе.
Похожие материалы UAZ
-
02.02.2026, 08:56
Редкий спортивный пикап на базе УАЗ-469 с турбомотором выставлен на продажу
В Алматы появился в продаже необычный УАЗ Пикап с мощным турбированным мотором, усиленной трансмиссией и профессиональной подготовкой для спорта. Почему этот экземпляр вызывает интерес даже у опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 08:15
Корпоративные продажи новых легковых авто в России рухнули до минимума
Вышло исследование: корпоративный сектор в 2025 году резко сократил закупки новых легковых автомобилей. Доля юридических лиц на рынке снизилась до исторического минимума, а лидеры среди брендов и моделей заметно изменились. Какие причины стоят за этим трендом и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 08:03
Редкий Mercedes-Benz S600 Назарбаева выставлен на продажу в Казахстане
В Алматы появился на продаже Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года с заводской бронекапсулой B7, который был создан специально для первых лиц страны. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что делает его по-настоящему уникальным — разбираемся в деталях. Вышло исследование: чем отличается заводская броня от доработок и почему такие машины ценятся в разы выше.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 07:40
Три Bugatti Bolide на снегу: уникальное шоу гиперкаров в Альпах
В швейцарском Санкт-Морице состоялось событие, которое невозможно повторить нигде в мире: сразу три Bugatti Bolide вышли на ледяную трассу. Почему этот эксперимент с гиперкарами вызвал такой резонанс и что это значит для будущего эксклюзивных автомобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.Читать далее
-
02.02.2026, 06:18
Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.
Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.Читать далее
-
02.02.2026, 06:06
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.Читать далее
-
02.02.2026, 05:57
Сняли с хранения и продают редкий Ford Mustang GT 1968 года с оригинальным V8
В Москве появился шанс приобрести подлинный Ford Mustang GT 1968 года с легендарным V8 390. За машину просят 14 млн рублей. Сможет ли этот маслкар стать выгодной инвестицией — разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 05:34
Новый Mercedes-Maybach GLS с минимальным пробегом оказался на аукционе без видимых повреждений
В аукционном дворе появился почти новый Mercedes-Maybach GLS с пробегом чуть более 6 тысяч километров и без видимых дефектов. Почему столь дорогой и престижный автомобиль оказался среди лотов, и что могло стать причиной столь странного решения владельца - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы UAZ
-
02.02.2026, 08:56
Редкий спортивный пикап на базе УАЗ-469 с турбомотором выставлен на продажу
В Алматы появился в продаже необычный УАЗ Пикап с мощным турбированным мотором, усиленной трансмиссией и профессиональной подготовкой для спорта. Почему этот экземпляр вызывает интерес даже у опытных автолюбителей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 08:15
Корпоративные продажи новых легковых авто в России рухнули до минимума
Вышло исследование: корпоративный сектор в 2025 году резко сократил закупки новых легковых автомобилей. Доля юридических лиц на рынке снизилась до исторического минимума, а лидеры среди брендов и моделей заметно изменились. Какие причины стоят за этим трендом и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 08:03
Редкий Mercedes-Benz S600 Назарбаева выставлен на продажу в Казахстане
В Алматы появился на продаже Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года с заводской бронекапсулой B7, который был создан специально для первых лиц страны. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж среди коллекционеров и что делает его по-настоящему уникальным — разбираемся в деталях. Вышло исследование: чем отличается заводская броня от доработок и почему такие машины ценятся в разы выше.Читать далее
-
02.02.2026, 07:51
Утильсбор в цене новых авто: сколько реально платит покупатель в 2026 году
Доля утильсбора в цене новых машин в России достигла рекордных значений. Эксперт объяснил, как это отражается на кошельке покупателей и судьбе автопрома, и какие последствия ждут отечественный рынок.Читать далее
-
02.02.2026, 07:40
Три Bugatti Bolide на снегу: уникальное шоу гиперкаров в Альпах
В швейцарском Санкт-Морице состоялось событие, которое невозможно повторить нигде в мире: сразу три Bugatti Bolide вышли на ледяную трассу. Почему этот эксперимент с гиперкарами вызвал такой резонанс и что это значит для будущего эксклюзивных автомобилей - разбираемся в материале.Читать далее
-
02.02.2026, 07:05
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion: сравнение комплектаций, моторов и практичности
Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion - два кроссовера, которые часто оказываются в центре внимания покупателей. Мы разобрали их ключевые отличия и преимущества, чтобы понять, какой из них лучше подходит для российских условий и почему этот выбор актуален именно сейчас.Читать далее
-
02.02.2026, 06:18
Ford Bronco Shelby: виртуальный концепт с компрессорным V8 на 900 л.с.
Ford удивил автолюбителей виртуальным Bronco Shelby с компрессорным V8 на 900 л.с. и узнаваемым стилем. Модель отсылает к легендарным внедорожникам прошлого, сочетая современные технологии и ностальгию.Читать далее
-
02.02.2026, 06:06
Продажи автомобилей «Москвич» в 2025 году резко снизились на треть — названа причина
В 2025 году российский бренд «Москвич» столкнулся с заметным падением интереса: продажи сократились на 33% по сравнению с прошлым годом. Основной спрос пришелся на кроссовер «Москвич 3», а новые модели только готовятся к выходу.Читать далее
-
02.02.2026, 05:57
Сняли с хранения и продают редкий Ford Mustang GT 1968 года с оригинальным V8
В Москве появился шанс приобрести подлинный Ford Mustang GT 1968 года с легендарным V8 390. За машину просят 14 млн рублей. Сможет ли этот маслкар стать выгодной инвестицией — разбираемся в деталях.Читать далее
-
02.02.2026, 05:34
Новый Mercedes-Maybach GLS с минимальным пробегом оказался на аукционе без видимых повреждений
В аукционном дворе появился почти новый Mercedes-Maybach GLS с пробегом чуть более 6 тысяч километров и без видимых дефектов. Почему столь дорогой и престижный автомобиль оказался среди лотов, и что могло стать причиной столь странного решения владельца - разбираемся в деталях.Читать далее