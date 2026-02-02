Что скрывает уникальный УАЗ 6Х6 с мостами Volvo и мотором Toyota за 10 млн рублей

Единственный в мире УАЗ 6Х6 выставлен на продажу в Москве

В Москве появился в продаже необычный внедорожник, собранный вручную из агрегатов разных легендарных автомобилей. Цена почти 10 миллионов рублей, а технические решения удивляют даже опытных автолюбителей. Почему этот автомобиль вызвал ажиотаж — разбираемся в деталях.

На рынке подержанных автомобилей Москвы появился по-настоящему редкий экземпляр — самособранный внедорожник 2017 года, который сразу привлек внимание энтузиастов и коллекционеров. В условиях, когда спрос на уникальные и технически сложные машины только растет, подобные предложения становятся настоящей сенсацией для российского автосообщества. Особенно сейчас, когда многие ищут не просто транспорт, а индивидуальность и инженерную смелость.

Этот внедорожник — не просто результат тюнинга, а полноценный проект, собранный с нуля на базе агрегатов от разных производителей, выяснил 110km.ru. Владелец не пожалел ни времени, ни средств, чтобы создать машину, способную удивить даже бывалых специалистов. В основе конструкции — бензиновый двигатель от Land Cruiser 100 объемом 2,7 литра, выдающий 128 лошадиных сил, а также полный привод 4WD и механическая коробка передач. Пробег — всего 30 тысяч километров, которые пролегали исключительно по самому суровому бездорожью. Тем не менее, владелец отмечает, что машина находится в хорошем состоянии.

Фото: auto.ru

Техническая начинка внедорожника поражает воображение. Здесь установлены мосты Volvo C306 (Laplander) с усилением и пневматическими блокировками, что обеспечивает отличную проходимость и надежность. Дисковые тормоза, раздельная подкачка колес, мотор от Toyota Land Cruiser 100 (2UZ-FE), пятиступенчатая автоматическая коробка передач Toyota A750F и раздаточная коробка Toyota с понижающим китом 3.15 Trail Gear — все это говорит о серьезном подходе к созданию машины для бездорожья.

Рулевой редуктор и амортизаторы взяты от Nissan Patrol Y61, карданные валы — от Toyota, а генератор на 210А с водяным охлаждением — от VW Touareg. Для охлаждения мотора используется электропомпа Davies Craig с производительностью 150 литров в минуту. Колеса — тракторные, диаметром 42 дюйма, с усиленными дисками и двухсторонним beadlock, что позволяет уверенно чувствовать себя даже в самых сложных условиях.

Система пневматики включает четыре компрессора Berkut pro-22, алюминиевые ресиверы и пневмораспределители Camozzi. Передний и задний бампера — RIF, а для экстренных ситуаций предусмотрены две одинаковых лебедки Runva EWB12000SSR. Охлаждение обеспечивают вентиляторы Spal и радиатор от Nissan Patrol AJS, а топливный бак выполнен из алюминия и вмещает 90 литров.

Владелец готов рассмотреть обмен, что может заинтересовать тех, кто ищет неординарные решения или хочет попробовать себя в роли владельца уникального внедорожника. Причина продажи — строительство нового проекта 6x6, что говорит о серьезном увлечении автора инженерными экспериментами.

Подобные автомобили редко появляются на открытом рынке, и их стоимость всегда вызывает споры. В данном случае цена составляет 9 999 999 рублей, что отражает не только вложенные средства, но и уникальность конструкции. Для тех, кто ищет не просто средство передвижения, а настоящий инженерный вызов и предмет гордости, этот вариант может стать отличной инвестицией и поводом для обсуждения в любом автоклубе.