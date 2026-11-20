20 ноября 2026, 18:52
Howo T5G 2026: что китайцы исправили после жалоб российских водителей
Howo T5G 2026: что китайцы исправили после жалоб российских водителей
В обновленном Howo T5G водитель видит участок дороги на 1,5 м ближе к машине. У трехосного самосвала усилили защиту электропроводки; кузов объемом 20 м³ изготовили из износостойкой стали.
Участок дороги рядом с машиной теперь заметен с водительского места на 1,5 м ближе: для этого правую часть передней панели опустили на 50 мм. На стройплощадке такая доработка может оказаться важнее эффектного рестайлинга: маневрировать приходится в стесненных условиях, а обзорность напрямую влияет на удобство работы.
Первое, что замечаешь в трехосном Howo T5G 6х4 400 полной массой 32 т, это изменения в обзоре. Грузовик 2026 модельного года осмотрели на площадке ГК «Гросс» в Подмосковье. До журналистов его уже успели изучить потенциальные покупатели; машина недавно прибыла с завода. Продажи начнутся в 2026 году.
Кабина с поправкой на стройплощадку
Внешность также заметно изменилась. Ярко-красная кабина сочетается с черным бампером и серым кузовом с наклонными линиями бортов. Этот образ напоминает самосвал MAN, который в 2020 году победил в престижном отраслевом конкурсе в России. Но перед нами Howo с новой кабиной, а не копия прежней версии.
В линейке строительной техники обновили и другие узлы. В машины 2026 модельного года внесли более 240 изменений конструкции и оснащения. Их разработали после обсуждений Sinotruk Group, выпускающей грузовики Sitrak и Howo, с российскими пользователями и дилерами. Завод уделил внимание экономичности и надежности компонентов, отдельно поработав над комфортом водителя. Маркетологи рассчитывают, что эти качества будут важны для покупателей на фоне общего снижения спроса на строительную технику, связанного с неопределенностью в экономике.
По эргономике кабина стала ближе к современному магистральному тягачу. В стандартное оснащение входит комбинированная приборная панель с цветным TFT-дисплеем бортового компьютера диагональю 7 дюймов. Сенсорный экран мультимедиа на 10,1 дюйма предлагается как опция. На него можно вывести изображение с четырех камер кругового обзора.
В зоне приборной панели предусмотрен штатный держатель для смартфона. Отдельное крепление водителю подбирать не придется. Сиденье снабжено пневмопружиной с регулировкой жесткости, а в спинку встроена поясничная поддержка. Слева находится кран управления подъемом кузова, выше, на боковой панели, размещен обдувочный пистолет. Он востребован у перевозчиков и особенно уместен на строительном грузовике.
В дверные карты добавили мягкую накладку для локтя, отдельные элементы интерьера получили хромированную отделку. Под спальным местом расположена ниша для ЗИП и дорожных мелочей; снаружи открываются боковые отсеки. Полка шириной более 800 мм обеспечивает достаточно места для отдыха. Задняя стенка кабины плоская и сплошная, дополнительного окна в ней нет. Подвеска кабины пружинная.
Узлы с учетом российских условий
Часть доработок связана с замечаниями перевозчиков по работе электрооборудования осенью и зимой. Завод повысил износостойкость проводки и перешел на разъемы Tyco. Переработанные воздуховоды, по данным производителя, увеличили результативность обогрева кабины и размораживания стекол на 20%. Помимо штатной системы самосвал можно оснастить автономным отопителем или жидкостным подогревателем.
Силовой агрегат, рядный шестицилиндровый дизель Sinotruk MC11 объемом 10,5 л. Он развивает 400 л. с.; максимальный крутящий момент 1900 Н·м доступен уже при 1000 об/мин и сохраняется до 1400 об/мин. Двигатель работает с 12-ступенчатой механической коробкой HW25712, снабженной демультипликатором. Алюминиевый топливный бак рассчитан на 600 л. По описанию машины, такого запаса топлива хватает на несколько рабочих смен.
Шасси построено на усиленной двойной раме: один лонжерон вложен в другой, общая толщина металла составляет 16 мм. Допустимая нагрузка на переднюю ось составляет 9,5 т, на каждый ведущий мост, 16 т. Спереди установлена рессорная подвеска, сзади, рессорно-балансирная. Крен уменьшают передний и задний стабилизаторы; тормоза барабанные. В описании модели подобный набор агрегатов называют выбором с запасом.
Самосвальную платформу изготовила в Китае компания Sunhunk. Кузов объемом 20 м³ выполнен из износостойкой стали H850: толщина днища составляет 8 мм, бортов, 6 мм. Задний борт закреплен на шарнирах и оснащен автоматическими запорами. Гидрооборудование также имеет маркировку Sunhunk.
С левой стороны кузова предусмотрена лестница. В комплектацию входят сертифицированный комплект боковой защиты и решетки на приборах головного освещения и задних фонарях. Надрамник жестко закреплен на лонжеронах по всей длине надстройки.
Проверка на разбитом асфальте
На коротком маршруте по разбитому асфальту и стыкам бетонных плит порожний самосвал показал плавный ход. Толчки сглаживали пружинная подвеска кабины и пневмоподвеска водительского кресла. По впечатлениям от поездки и заявленным характеристикам машине по силам серьезные задачи.
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