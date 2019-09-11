11 сентября 2019, 14:38
Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114
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В августе 2019 года в России было продано чуть более 500 тысяч подержанных легковых автомобилей или на 1,7% больше, чем годом ранее. Самой востребованной маркой остается Lada, а звание самой популярной модели после двухмесячного перерыва вернул себе отечественный хэтчбек Lada 2114.
Фото: Drive2
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Если говорить о конкретных моделях, то звание бестселлера среди подержанных автомобилей вернула себе Lada 2114. На этой модели в августе остановили свой выбор 12,6 тыс. покупателей (-5,8%). Лидировавший в июне и июле Ford Focus сместился на второе место с показателем 12,4 тыс. автомобилей (-2,5%). Замыкает тройку лидеров Lada 2107 (11,2 тыс. экз., -1,2%). Далее вновь идут стремительно растущие «корейцы»: Hyundai Solaris (10,4 тыс. экз., +14,3%) и Kia Rio (9,8 тыс. экз., +20,5%).
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Цитата:| Кому: Саня Машина в аварии у вас скорей всего побывала. Такие симптомы возникают если кривая геометрия кузова. Проверьте этот вариант. Еще вариант может быть если колеса кривые. У некоторых моделей если есть развал схождение сзади тоже может такое наблюдаться. Цитата:| Кому: ГЕННАДИЙ Печку ...
в МВД сливают с завода самые уёбищные машины (гонял с 2005 года) вся некондиция сливается в МВД, был случай, когда машина просто не заводилась, на базе МВД сказали -ехайте по дороге заведёте. Это правительственный договор - всё говно в полицию
Вы что пишите??? какую иномарку развернуло ??? развернуло легковушку и она полетела на ниссан это раз, а во вторых они только отъехали от светофора какой может быть полный ход!!!
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