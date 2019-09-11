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11 сентября 2019, 14:38

Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114

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В августе 2019 года в России было продано чуть более 500 тысяч подержанных легковых автомобилей или на 1,7% больше, чем годом ранее. Самой востребованной маркой остается Lada, а звание самой популярной модели после двухмесячного перерыва вернул себе отечественный хэтчбек Lada 2114.
Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114

Фото: Drive2

Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114

Фото взято из открытых источников

Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114

Фото взято из открытых источников

Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114

Фото взято из открытых источников

Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114

Фото взято из открытых источников

Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114
Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114
Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114
Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114
Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114
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По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года в России было перепродано почти 3,5 млн автомобилей с пробегом, что примерно соответствует уровню прошлого года (-0,1%). В августе на российском вторичном авторынке реализовали 501,7 тыс. машин (+1,7%). Почти четверть всех продаж приходится на продукцию Волжского автозавода. За месяц новых владельцев обрели 124,4 тыс. автомобилей Lada с пробегом (-0,9%). Второе место по-прежнему занимает Toyota с показателем 54,8 тыс. проданных автомобилей (+0,3%), третье сохраняет за собой Nissan – 27,9 тыс. автомобилей и минус 0,3% к объемам августа 2018-го. Далее следуют два корейских бренда, постепенно набирающих обороты: Hyundai (26,5 тыс. экз.; +7%) и Kia (25,3 тыс. экз.; +14,2%).

Если говорить о конкретных моделях, то звание бестселлера среди подержанных автомобилей вернула себе Lada 2114. На этой модели в августе остановили свой выбор 12,6 тыс. покупателей (-5,8%). Лидировавший в июне и июле Ford Focus сместился на второе место с показателем 12,4 тыс. автомобилей (-2,5%). Замыкает тройку лидеров Lada 2107 (11,2 тыс. экз., -1,2%). Далее вновь идут стремительно растущие «корейцы»: Hyundai Solaris (10,4 тыс. экз., +14,3%) и Kia Rio (9,8 тыс. экз., +20,5%).


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Форум ВАЗ 2114
Цитата:| Кому: Саня Машина в аварии у вас скорей всего побывала. Такие симптомы возникают если кривая геометрия кузова. Проверьте этот вариант. Еще вариант может быть если колеса кривые. У некоторых моделей если есть развал схождение сзади тоже может такое наблюдаться. Цитата:| Кому: ГЕННАДИЙ Печку ...
Ярослав
«Глас народа»: хорошо ли полицейским на «Жигулях»?
в МВД сливают с завода самые уёбищные машины (гонял с 2005 года) вся некондиция сливается в МВД, был случай, когда машина просто не заводилась, на базе МВД сказали -ехайте по дороге заведёте. Это правительственный договор - всё говно в полицию
СЕРЖ
В тройном ДТП на Севастопольском проспекте в Москве пострадали три человека
Вы что пишите??? какую иномарку развернуло ??? развернуло легковушку и она полетела на ниссан это раз, а во вторых они только отъехали от светофора какой может быть полный ход!!!
Мария
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Самой популярной моделью вторичного рынка вновь стала Lada 2114
{{material_127229}}По данным аналитического агентства «Автостат», с января по август 2019 года в России было перепродано почти 3,5 млн автомобилей с пробегом, что примерно соответствует уровню прошлого года (-0,1%). В августе на российском вторичном авторынке реализовали 501,7 тыс. машин (+1,7%). Почти четверть всех продаж приходится на продукцию Волжского автозавода. За месяц новых владельцев обрели 124,4 тыс. автомобилей Lada с пробегом (-0,9%). Второе место по-прежнему занимает Toyota с показателем 54,8 тыс. проданных автомобилей (+0,3%), третье сохраняет за собой Nissan – 27,9 тыс. автомобилей и минус 0,3% к объемам августа 2018-го. Далее следуют два корейских бренда, постепенно набирающих обороты: Hyundai (26,5 тыс. экз.; +7%) и Kia (25,3 тыс. экз.; +14,2%).Если говорить о конкретных моделях, то звание бестселлера среди подержанных автомобилей вернула себе Lada 2114. На этой модели в августе остановили свой выбор 12,6 тыс. покупателей (-5,8%). Лидировавший в июне и июле Ford Focus сместился на второе место с показателем 12,4 тыс. автомобилей (-2,5%). Замыкает тройку лидеров Lada 2107 (11,2 тыс. экз., -1,2%). Далее вновь идут стремительно растущие «корейцы»: Hyundai Solaris (10,4 тыс. экз., +14,3%) и Kia Rio (9,8 тыс. экз., +20,5%).
2019-09-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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