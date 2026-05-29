Москву откроют для таксистов из других городов - новые правила уже на подходе

Самозанятые таксисты без московской регистрации смогут официально работать в столице

В Москве готовят важные перемены для рынка такси: самозанятым водителям разрешат работать без столичной регистрации. Это решение может изменить ситуацию с нехваткой таксистов и упростить доступ к профессии. Почему власти пошли на такой шаг, какие плюсы и риски ждут водителей и пассажиров - разбираемся, что изменится уже в ближайшее время.

В Москве готовят важные перемены для рынка такси: самозанятым водителям разрешат работать без столичной регистрации. Это решение может изменить ситуацию с нехваткой таксистов и упростить доступ к профессии. Почему власти пошли на такой шаг, какие плюсы и риски ждут водителей и пассажиров - разбираемся, что изменится уже в ближайшее время.

В ближайшее время в Москве планируется ввести новые правила, которые позволят самозанятым таксистам работать в столице даже без местной регистрации. Для многих водителей это станет настоящим прорывом: раньше отсутствие прописки в Москве автоматически ограничивало их возможности, а теперь рынок такси может получить приток новых участников. Как сообщает Российская Газета, соответствующее заявление сделал Сергей Алексюк, руководитель Управления развития таксомоторных перевозок столичного Департамента транспорта, на конференции «Современное такси» в Екатеринбурге.

По словам чиновника, новая норма будет синхронизирована с Московской областью и позволит самозанятым получать разрешение на работу в московском такси без необходимости иметь столичную регистрацию. Алексюк отметил, что этот шаг давно ждали как сами водители, так и представители бизнеса. Ожидается, что все согласования завершатся в течение месяца, после чего нововведение вступит в силу.

Ранее в Госдуме уже рассматривался законопроект, который дает самозанятым таксистам право получать разрешение на работу в любом регионе, независимо от постоянной регистрации. Документ прошел второе чтение, а один из его авторов, Игорь Игошин, подчеркнул: граждане России не ограничены в праве на труд при переезде между регионами, но для таксистов до сих пор действовали исключения. Это, по мнению депутата, несправедливо и требует исправления.

Сами водители неоднократно обращались к властям с просьбой разрешить им брать заказы в разных регионах, не привязываясь к месту регистрации. Соответствующие обращения были направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Водители считают, что такие изменения позволят им быстрее находить заказы и повысить доход, а пассажирам - сократить время ожидания машины.

Интересно, что на фоне этих изменений рынок такси в России уже сталкивался с серьезными трудностями. Например, недавно таксопарки сообщали о нехватке водителей из-за новых требований к локализации автомобилей, что привело к росту цен на поездки. Подробнее о том, как новые правила влияют на стоимость и доступность такси, можно узнать в материале о дефиците водителей и изменениях на рынке такси.

Если смотреть шире, то разрешение работать без регистрации может стать стимулом для развития конкуренции и повышения качества услуг. По данным экспертов, в крупных городах России спрос на такси стабильно растет, а гибкость в регулировании позволяет быстрее реагировать на изменения рынка. Важно отметить, что новые правила не отменяют обязательных требований к безопасности и квалификации водителей - все они по-прежнему должны проходить проверки и получать разрешения в установленном порядке. Таким образом, нововведение может упростить доступ к профессии, но не снизит уровень контроля за качеством перевозок.