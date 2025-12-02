Таксистов освободят от врачей? Новый закон изменит правила для всех водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 14:29

Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры

Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры

Таксистов освободят от врачей? Новый закон изменит правила для всех водителей

Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры

Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.

Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.

В Государственной Думе зреет инициатива, способная кардинально изменить правила игры для части водителей такси. Речь идет о возможном освобождении самозанятых таксистов от обязательных ежедневных медицинских осмотров перед выходом на линию. Соответствующий законопроект уже находится в разработке у депутатов от «Единой России» и готовится к официальному внесению на рассмотрение, как сообщает издание Autonews.

Основная идея законодателей заключается в том, чтобы провести четкую грань между профессиональными таксистами, для которых перевозки являются основной работой, и теми, кто занимается частным извозом в качестве подработки. По мнению авторов инициативы, действующие нормы, введенные законом № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», оказались слишком суровыми для водителей, выезжающих на линию лишь эпизодически. Один из разработчиков проекта, заместитель председателя комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский, пояснил, что правоприменительная практика выявила серьезные пробелы в законодательстве, которые не учитывают сложившиеся реалии.

Ключевая проблема, с которой столкнулись самозанятые водители, - это практическая невозможность выполнять требование о ежедневном медосмотре. Во-первых, в стране попросту не хватает необходимой инфраструктуры для массового проведения таких процедур. Во-вторых, наблюдается дефицит медицинских работников, уполномоченных выдавать соответствующие заключения. Для человека, который решил подработать в такси пару часов вечером после основной работы, поиск медпункта и прохождение осмотра превращается в невыполнимый квест, который сводит на нет всю экономическую целесообразность такой деятельности.

В качестве решения предлагается не просто отменить осмотры, а перевести их в современный цифровой формат. Депутаты предлагают внедрить технологию дистанционного контроля состояния водителя с использованием систем искусственного интеллекта. Рассматривается несколько вариантов реализации. Например, водитель перед началом смены должен будет произнести определенную фразу в камеру смартфона, а система проанализирует его речь на признаки усталости или опьянения. Другой вариант - отслеживание реакции зрачка глаза на световые сигналы через видеокамеру, что также позволяет сделать выводы о состоянии человека. Такой подход, по мнению парламентариев, позволит сохранить контроль за безопасностью, но при этом значительно упростит процедуру для самозанятых.

Стоит отметить, что это не первая поблажка для данной категории перевозчиков. Не так давно правительство уже поддержало законопроект, который разрешает самозанятым таксистам использовать автомобили, не соответствующие строгим требованиям по локализации производства. Все эти шаги указывают на то, что власти стремятся усовершенствовать законодательство, сделав его более гибким и адаптированным к разным форматам занятости в сфере такси.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Оренбург Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться