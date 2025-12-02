Таксистов освободят от врачей? Новый закон изменит правила для всех водителей

2 декабря 2025, 14:29
Самозанятым таксистам в России могут отменить предрейсовые медосмотры
Водителей такси ждут серьезные перемены. Власти готовят новый законопроект. Предрейсовые осмотры могут уйти в прошлое. Нововведения коснутся не всех водителей. Узнайте все подробности первыми.
В Государственной Думе зреет инициатива, способная кардинально изменить правила игры для части водителей такси. Речь идет о возможном освобождении самозанятых таксистов от обязательных ежедневных медицинских осмотров перед выходом на линию. Соответствующий законопроект уже находится в разработке у депутатов от «Единой России» и готовится к официальному внесению на рассмотрение, как сообщает издание Autonews.
Основная идея законодателей заключается в том, чтобы провести четкую грань между профессиональными таксистами, для которых перевозки являются основной работой, и теми, кто занимается частным извозом в качестве подработки. По мнению авторов инициативы, действующие нормы, введенные законом № 580 «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси», оказались слишком суровыми для водителей, выезжающих на линию лишь эпизодически. Один из разработчиков проекта, заместитель председателя комитета по защите конкуренции Сергей Лисовский, пояснил, что правоприменительная практика выявила серьезные пробелы в законодательстве, которые не учитывают сложившиеся реалии.
Ключевая проблема, с которой столкнулись самозанятые водители, - это практическая невозможность выполнять требование о ежедневном медосмотре. Во-первых, в стране попросту не хватает необходимой инфраструктуры для массового проведения таких процедур. Во-вторых, наблюдается дефицит медицинских работников, уполномоченных выдавать соответствующие заключения. Для человека, который решил подработать в такси пару часов вечером после основной работы, поиск медпункта и прохождение осмотра превращается в невыполнимый квест, который сводит на нет всю экономическую целесообразность такой деятельности.
В качестве решения предлагается не просто отменить осмотры, а перевести их в современный цифровой формат. Депутаты предлагают внедрить технологию дистанционного контроля состояния водителя с использованием систем искусственного интеллекта. Рассматривается несколько вариантов реализации. Например, водитель перед началом смены должен будет произнести определенную фразу в камеру смартфона, а система проанализирует его речь на признаки усталости или опьянения. Другой вариант - отслеживание реакции зрачка глаза на световые сигналы через видеокамеру, что также позволяет сделать выводы о состоянии человека. Такой подход, по мнению парламентариев, позволит сохранить контроль за безопасностью, но при этом значительно упростит процедуру для самозанятых.
Стоит отметить, что это не первая поблажка для данной категории перевозчиков. Не так давно правительство уже поддержало законопроект, который разрешает самозанятым таксистам использовать автомобили, не соответствующие строгим требованиям по локализации производства. Все эти шаги указывают на то, что власти стремятся усовершенствовать законодательство, сделав его более гибким и адаптированным к разным форматам занятости в сфере такси.
