Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
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Mercedes-Benz CLA
Кроме того, модель порадует владельцев модернизированной мультимедийной системой MBUX. Медиасистема научилась понимать длинные фразы и реагировать только на команды того человека, который произнес кодовые слова «Hey, Mercedes».
BMW 3-Series
В гамме моторов «тройки» представлены 2,0-литровый дизель с отдачей 190 л.с. и 3,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 258 л.с. Оба двигателя работают в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. Дизельный BMW 320d разгоняется с места до «сотни» за 6,8 секунды, бензиновый BMW 330i тратит на это упражнение на 1 секунду меньше – 5,8 секунды.
Tesla Model 3
Базовая заднеприводная версия сможет проехать на одной зарядке до 354 км. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,6 секунды. Более мощная модификация электрического седана под названием Long Range получила аккумуляторные батареи увеличенного емкости (80,5 кВт/ч) и способна преодолеть без подзарядки до 500 км. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 225 км/ч.
Tesla Model X
До 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды.
Subaru Forester
У «Форестера» есть два новых внедорожных режима: «Снег/грязь» и «Глубокий снег/грязь». При их активации отключается антипробуксовочная система, а тяга автоматически возрастает до максимальных значений.
Renault Clio
Renault Clio – самая продаваемая модель во Франции и занимает второе место по продажам в Европе, уступая лишь Volkswagen Golf. В силовую линейку входят два новых экономичных турбомотора объемом 1,0 литр: 1.0 I-GT (100 л.с., 160 Нм) и 1.0 DIG-T (117 л.с., 180 Нм). До России новинка вряд ли доберется. Отсутствие локальной сборки сделает цену хэтчбека непомерно высокой.
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