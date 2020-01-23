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23 января 2020, 22:53

Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года

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В минувшем году европейская организация Euro NCAP разбила на краш-тестах 55 автомобилей, чтобы оценить их безопасность и рассказать, какие же модели заботятся о нашей жизни лучше других. О лидерах в своих классах, которые получили максимальные «5 звезд», — в обзоре 110km.ru.

Mercedes-Benz CLA

Mercedes CLA
От 1.3 л, 163 л.с
Новый от 2 500 000 до 2 900 000 Р
Автомобиль победил в категории «малый семейный автомобиль», продемонстрировав превосходный результат по части защиты детей. Автомобиль оснащается расширенным набором электронных ассистентов, пакетами систем активной и пассивной безопасности.

Кроме того, модель порадует владельцев модернизированной мультимедийной системой MBUX. Медиасистема научилась понимать длинные фразы и реагировать только на команды того человека, который произнес кодовые слова «Hey, Mercedes».

BMW 3-Series

BMW 3
От 2 л, 190 л.с
Новый от 2 580 000 до 2 870 000 Р
В категории «большой семейный автомобиль» на первой строчке рейтинга баварский представитель. В список опций, отвечающих за безопасность, входят камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, помощник при движении задним ходом, а также проекционный дисплей.

В гамме моторов «тройки» представлены 2,0-литровый дизель с отдачей 190 л.с. и 3,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 258 л.с. Оба двигателя работают в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. Дизельный BMW 320d разгоняется с места до «сотни» за 6,8 секунды, бензиновый BMW 330i тратит на это упражнение на 1 секунду меньше – 5,8 секунды.

Tesla Model 3

Tesla Model 3
262 л.с
Новый от 3 800 000 до 5 500 000 Р
Самым безопасным электрокаром признан седан американского производителя. Модель получила хорошие оценки во всех испытаниях, а ее штатная система предотвращения фронтальных столкновений удостоилась высшего балла.

Базовая заднеприводная версия сможет проехать на одной зарядке до 354 км. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,6 секунды. Более мощная модификация электрического седана под названием Long Range получила аккумуляторные батареи увеличенного емкости (80,5 кВт/ч) и способна преодолеть без подзарядки до 500 км. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 225 км/ч.

Tesla Model X

Tesla Model X
333 л.с
Продажи электрического кроссовера стартовали в Европе еще три года назад, но эксперты Euro NCAP добрались до него только в 2019-м. В итоге, автомобиль подтвердил прекрасную репутацию электрокаров Tesla, набрав максимальные 5 звезд в категории «большие внедорожники». Отдельно была отмечена отличная работа его электронных ассистирующих систем (94%).  

До 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды.

Subaru Forester

Subaru Forester
От 2 л, 150 л.с
Новый от 1 699 000 до 2 669 900 Р
В классе «маленьких вседорожников» победа досталась японскому кроссоверу. «Отличник» уже в стартовой комплектации имеет три подушки безопасности и шторки безопасности. В версиях чуть побогаче предлагается комплекс систем активной безопасности EyeSight, который включает в себя богатый набор электронных помощников, например, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга состояния водителя и систему удержания в полосе движения. Кроме того, такой кроссовер оснащается пакетом систем, позволяющих обнаружить транспортные средства в ситуациях ограниченной видимости – в «слепых» зонах или при движении задним ходом.

У «Форестера» есть два новых внедорожных режима: «Снег/грязь» и «Глубокий снег/грязь». При их активации отключается антипробуксовочная система, а тяга автоматически возрастает до максимальных значений.

Renault Clio

Renault Clio
110 л.с
Новый 1 503 000 Р
В классе «супермини» французский хэтчбек оказался на высоте практически по всем параметрам: 96% вручили испытуемому за защиту водителя и пассажиров, 89% - детей и 72% - пешеходов. А вот электронным системам специалисты поставили 75% за недостатки системы удержания автомобиля в полосе.

Renault Clio – самая продаваемая модель во Франции и занимает второе место по продажам в Европе, уступая лишь Volkswagen Golf. В силовую линейку входят два новых экономичных турбомотора объемом 1,0 литр: 1.0 I-GT (100 л.с., 160 Нм) и 1.0 DIG-T (117 л.с., 180 Нм). До России новинка вряд ли доберется. Отсутствие локальной сборки сделает цену хэтчбека непомерно высокой.

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Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Mercedes-Benz CLA{{model_v2_3295}}Автомобиль победил в категории «малый семейный автомобиль», продемонстрировав превосходный результат по части защиты детей. Автомобиль оснащается расширенным набором электронных ассистентов, пакетами систем активной и пассивной безопасности.Кроме того, модель порадует владельцев модернизированной мультимедийной системой MBUX. Медиасистема научилась понимать длинные фразы и реагировать только на команды того человека, который произнес кодовые слова «Hey, Mercedes». BMW 3-Series{{model_v2_129}}В категории «большой семейный автомобиль» на первой строчке рейтинга баварский представитель. В список опций, отвечающих за безопасность, входят камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, помощник при движении задним ходом, а также проекционный дисплей.В гамме моторов «тройки» представлены 2,0-литровый дизель с отдачей 190 л.с. и 3,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 258 л.с. Оба двигателя работают в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Steptronic. Дизельный BMW 320d разгоняется с места до «сотни» за 6,8 секунды, бензиновый BMW 330i тратит на это упражнение на 1 секунду меньше – 5,8 секунды. Tesla Model 3{{model_v2_6334}}Самым безопасным электрокаром признан седан американского производителя. Модель получила хорошие оценки во всех испытаниях, а ее штатная система предотвращения фронтальных столкновений удостоилась высшего балла.Базовая заднеприводная версия сможет проехать на одной зарядке до 354 км. Максимальная скорость ограничена 210 км/ч, а с места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,6 секунды. Более мощная модификация электрического седана под названием Long Range получила аккумуляторные батареи увеличенного емкости (80,5 кВт/ч) и способна преодолеть без подзарядки до 500 км. Максимальная скорость такого автомобиля составляет 225 км/ч.Tesla Model X{{model_v2_6214}}Продажи электрического кроссовера стартовали в Европе еще три года назад, но эксперты Euro NCAP добрались до него только в 2019-м. В итоге, автомобиль подтвердил прекрасную репутацию электрокаров Tesla, набрав максимальные 5 звезд в категории «большие внедорожники». Отдельно была отмечена отличная работа его электронных ассистирующих систем (94%).  До 96 км/ч машина разгоняется за 6 секунд, а максимальная скорость ее составляет 209 км/ч. Более мощная комплектация приводится в движение 259-сильным двигателем спереди и 503-сильным сзади. Разгон до 96 км/ч занимает 3,8 секунды, а с пакетом Ludicrous Speed Upgrade – 3,2 секунды. Subaru Forester{{model_v2_1189}}В классе «маленьких вседорожников» победа досталась японскому кроссоверу. «Отличник» уже в стартовой комплектации имеет три подушки безопасности и шторки безопасности. В версиях чуть побогаче предлагается комплекс систем активной безопасности EyeSight, который включает в себя богатый набор электронных помощников, например, адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга состояния водителя и систему удержания в полосе движения. Кроме того, такой кроссовер оснащается пакетом систем, позволяющих обнаружить транспортные средства в ситуациях ограниченной видимости – в «слепых» зонах или при движении задним ходом.У «Форестера» есть два новых внедорожных режима: «Снег/грязь» и «Глубокий снег/грязь». При их активации отключается антипробуксовочная система, а тяга автоматически возрастает до максимальных значений. Renault Clio{{model_v2_1708}}В классе «супермини» французский хэтчбек оказался на высоте практически по всем параметрам: 96% вручили испытуемому за защиту водителя и пассажиров, 89% - детей и 72% - пешеходов. А вот электронным системам специалисты поставили 75% за недостатки системы удержания автомобиля в полосе. Renault Clio – самая продаваемая модель во Франции и занимает второе место по продажам в Европе, уступая лишь Volkswagen Golf. В силовую линейку входят два новых экономичных турбомотора объемом 1,0 литр: 1.0 I-GT (100 л.с., 160 Нм) и 1.0 DIG-T (117 л.с., 180 Нм). До России новинка вряд ли доберется. Отсутствие локальной сборки сделает цену хэтчбека непомерно высокой.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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