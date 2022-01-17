Самые безумные концепты, созданные Rinspeed
Bedouin
Основанный на Porsche 911, спереди этот концепт ничем не поражает, зато сзади впечатлит любого. Одно нажатие кнопки, и перед вами не универсал на 4 места, а 2-местный пикап! Утверждалось, что трансформация занимала менее 10 секунд, но сложность реализации не позволила идеи найти отклик в сердцах крупных производителей.
Σtos
Это самый ординарный автомобиль из всех представленных в списке. Создавая Σtos, компания хотела показать, насколько легко новейшие технологии автономности можно сочетать с современным дизайном. В машине, например, было рулевое колесо, легко исчезавшее внутри приборной панели при запуске автономного управления, освобождая пространство для пассажиров в салоне. Единственной странностью концепта был припаркованный сзади дрон DJI. На сайте производителя его наличие объяснялось так – он сможет быстро захватить букет цветов, заказанный по пути домой для вашей возлюбленной.
Rone
Концепт инновационный по ряду причин. Во-первых, он безумно низкий, максимальная высота его всего 97 см. Во-вторых, он ездит на биотопливе, что было довольно революционно в 2001. И хотя они вдохновлялись гоночными машинами «Формулы 1» и гонок в Ле-Мане, в Rinspeed заявляли, что их автомобиль дарит «удовольствие от вождения без чувства вины».
X-Trem MUV
Случались у Rinspeed и откровенные провалы. То, что должно было стать мультифункциональным внедорожником с футуристическим дизайном, на деле оказалось чем-то нелепым. Маленькая грузовая платформа и столь же маленький кран, для облегчения погрузки, оказались не лучшей идеей. В заднюю часть также было встроена «самое маленькое в мире судно на воздушной подушке», чтобы продемонстрировать возможности вождения в будущем. Все это дополняла дурацкая внешность, страшнее концепта у Rinspeed еще не было, так что его провал в 1999 был понятен.
Squba
Вопрос «Кто утопил этот Lotus?» возникает у многих, кто смотрит на фото. Но в реальности, это концепт Squba, который прекрасно чувствует себя на глубине до 10 метров, где им даже можно управлять. Почти субмарина. Страшно представить, сколько стоила реализация этого концепта. И в то же время понятно, почему такая машина никогда не пойдет в серийное производство. Но выглядит круто!
Presto
Уникальный концепт, который, наверное, мог бы найти своих покупателей. Этот компактный городской автомобиль способен удлиняться, создавая пространство для еще одного ряда сидений.
Tatooo.com
Название странное. При этом она никаким боком не имела отношения к Интернету. Это была переработанная версия X-Trem MUV (того, который с краном) и подводного скутера B.O.B., созданного ради придания ускорения начинающим дайверам. Вы удивитесь, но этот крайне специфический пикап привлек внимание нескольких крупных спонсоров, в том числе Continental и Sony.
Splash
Этот концепт был самым безумным и смелым изобретением бренда. Представьте: спорткар, включавший в себя систему складных подводных «крыльев». Ну если вдруг вам встретится река или озеро, а объезжать их вам будет недосуг. Концепт был оборудован обычным двигателем и водяным винтом, что позволило бы машине одинаково хорошо ездить по суше, плавать по воде и даже «парить» в воздухе с помощью складных крыльев. Правда скорость в режиме развернутых крыльев составляла бы не более 50 км/ч.
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