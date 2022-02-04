Самые безумные шведские концепты: посмотрите на них и возрадуйтесь
Volvo Concept Coupe
Volvo и слово «стильный» долгое время не стояли рядом. Все изменилось в 2013 году. Именно Volvo Concept Coupe стал началом новой эры в жизни бренда и сегодня Volvo имеет ряд престижных наград за стильный дизайн автомобилей.
Koenigsegg CC
Это был первый рабочий прототип суперкара Кристиана фон Кенигсегга. Тогда он только создавал свою компанию, которая впоследствии изменит мир суперкаров навсегда. В качестве двигателя для своего первого автомобиля он использовал V8 производства Ford. Этот же двигатель он будет ставить во все свои машины до 2006 года, пока не появится CCX. В общей сложность СС был выпущен в количестве трех единиц, одна машина до сих пор хранится у Кенигсегга.
Saab 9X
Определенно – это одна из лучших идей бренда. Очень жаль, что она так никогда и не попала в производство. Концепт был представлен в 2001 году, его отличали съемные панели, позволявшие легко превратить машину в пикап, универсал, родстер или купе. Снятые панели можно было хранить в специальном отсеке внутри самой машины.
Volvo PCC2
Стремясь закрепить успех, которого достигли спортивный универсал Volvo 850R и Volvo BTCC, компания представила в 2001 году новую версию универсала V70. Машина получила полный привод и двигатель на 300 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой коробкой передач. К сожалению, модель так навсегда и осталась на стадии концепта.
Polestar Precept
Polestar не так заметен, как другие стартапы, занимающиеся электромобилями, зато они планомерно реализуют свои планы. Но этот концепт оказался одним из самых интересных с точки зрения дизайна.
Volvo GT Zagato 3000
Шведская точность, которой знаменита Volvo, и итальянский новаторский дизайн Zagato вряд ли казались удачным сочетанием. Но GTZ 3000 доказал, что они способны отлично работать вместе. Концепт был представлен в 1970 году на Женевском автосалоне, это была улучшенная версия выпущенного годом ранее концепта GTZ. Главной его особенностью были складные фары, как у Alfa Romeo Montreal. В итоге Volvo не стали запускать модель в производство, а сам концепт был продан частному покупателю из Италии. По слухам, машина все еще на ходу, правда никто ее давно не видел на дорогах.
Saab Aero-X
Одним из самых печальных фактов в банкротстве Saab в 2009 году стало то, что оно положило конец концепту Aero-X. Инновационный и головокружительный автомобиль воспринимался как нечто стильное и передовое.
Volvo S60 Polestar
С виду ничего особо выдающегося, но Volvo S60 Polestar стал одним из самых быстрых легковых автомобилей. Его двигатель выдавал 508 л.с., до сотни машина разгонялась всего за 3,9 секунды, а максималка была равна 300 км/ч. К сожалению, этот концепт изначально был создан в качестве рекламной акции и отправлять его в производство никогда не планировали.
Saab 906 Turbo
Новаторский дух и стремление к нестандартным решениям компании Saab отлично демонстрирует этот концепт. Его построил дизайнер марки Лейф Мелльберг. Концепт так и остался в единственном экземпляре. К сожалению, не так давно он оказался на свалке, поэтому на память о нем остались только эти фотографии.
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