Самые большие транспортные средства на планете: вы удивитесь их размерам
Начнём с неожиданного: с мотоциклов. Да, среди них тоже есть гиганты! А самый-самый среди них – созданный в единственном экземпляре монстр под названием Panzerbike. Он был сделан в Германии группой энтузиастов. Длина байка – 5,8 метров, ширина – 2,8, а масса составляет 4,3 тонны! Двигатель в "Панцербайк" установлен совсем не мотоциклетный. Это V12 объёмом 38 литров от советского танка Т-55.
Идём дальше. Взглянем на самый большой легко… Нет, легковым этот автомобиль, конечно, не считается. Формально он относится к категории C. Но его можно назвать "некоммерческим автомобилем", то есть, не предназначенным для использования в качестве простого работяги-грузовика. Итак, встречайте: Ford F-650.
В максимальных комплектациях машинка весит около 12 тонн, а её длина составляет 8 метров. Вообще-то говоря, изначально шасси F-650 предназначалось как раз для сугубо грузового использования. Но впоследствии инженеры заметили, что оно отлично подойдёт для создания эксклюзивных пикапов для ценителей. Теперь в США можно заказать такой авто в самых разных исполнениях и вариантах.
Переходим к настоящим колоссам. Представляем вам самый большой в мире карьерный самосвал. В этом классе техники малышей нет вообще, но некоторые образцы выделяются даже на фоне своих собратьев. Рекордсмен тут – БелАЗ-75710. Длина этого чудовища более 20 метров, высота – более 8, а ширина – почти 10. Масса (без груза) превышает 390 тонн. Формально грузоподъёмность этого титана – 450 тонн, но на испытаниях он успешно справлялся с загрузкой более 500. Кстати сказать, только одна шина самосвала весит 5,5 тонн. Что касается стоимости автомобиля, то она превышает 6 миллионов долларов.
И, наконец, Bagger-293. Это гигантский роторный экскаватор. Длина "Баггера" – 226 метров, высота – 96. Масса – 14 200 тонн. На роторном колесе диаметром 21,5 метров расположено 18 ковшей, каждый – объёмом 6,6 м3. Максимальная скорость передвижения машины – 0,6 км/ч.
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