Самые быстрые и легкие в мире спорткары
Lamborghini Miura P400
Первый двухместный среднемоторный суперкар, фактически основоположник стандартов. Обладая предельной скорость 276 км/ч он в свое время был самым быстрым серийным автомобилем и весил всего 1300 кг, несмотря на мощный двигатель V12.
Ferrari 365 GTB/4 Daytona
Благодаря своей победе в 24-часовой гонке в «Дейтоне» суперкар получил второе имя, под которым его знает большинство. Это был последний Ferrari с двигателем V12, до того, как руководство производством перешло к компании Fiat. Максимальная скорость машины составляла 280 км/ч, а вес был менее 1200 кг!
Ferrari 288 GTO
Машину представили в 1984 году на Женевском автосалоне. Спрос на модель был огромен, пришлось даже увеличить запланированное производство, но все машины были раскуплены еще до схода с конвейера. Максимальная скорость в 305 км/ч достигалась благодаря V8 с двойным турбонаддувом и мощностью до 394 л.с. При этом вес машины составлял всего 1160 кг.
Porsche 959
Самый быстрый серийный автомобиль в 1986 году, который безупречно справлялся дорогами. При максимальной скорости 317 км/ч он до сих пор быстрее многих современных суперкаров. Машина получила 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом и мощностью до 443 л.с., крутящий момент при этом достигал 369 Нм. 6-ступенчатая механика и полный привод сделали эту машину невероятно крутой. А еще она обладала весом всего в 1350 кг.
Ferrari F40
Выпущенный в 1987 году суперкар имел кузов из композитных материалов. Кроме того, у него была полностью съемная задняя часть, чтобы можно было без проблем добраться до двигателя. Изменения не были напрасными, машина весила всего 1100 кг и развивала скорость до 327 км/ч.
McLaren F1
Впереди F1 размещался водитель, а сзади было два кресла для пассажиров. Он стал самым быстрым автомобилем не только своего времени, но и на долгие годы, пока его рекорд скорости в 389 км/ч не был побит. Его V12 выдавал до 627 л.с., а вес составлял всего 1140 кг.
Shelby Supercar (SSC) Ultimate Aero
Вышел в 2006 году и побил мировой рекорд скорости, разогнавшись до немыслимых 413 км/ч. По словам производителей, машина была построена для водителей, а не под искусственный интеллект, которому требовалась бы небольшая помощь водителя в управлении. Так что управление принадлежало целиком и полностью человеку. Двигатель V8 с двойным турбонаддувом обеспечивал безумные 1183 л.с. и до 1094 Нм крутящего момента. Разгоняясь до 100 км/ч всего за 3 секунды, машина весила 1270 кг.
Hennessey Venom GT
Один из самых редких в мире суперкаров, который сумел разогнаться до 434 км/ч. Это машина для избранных, после получения заказа производитель начинает строительство автомобиля, на каждый уходит около 6 месяцев. Так что прийти и купить этот суперкар не получится. Мощность его двигателя достигает 1244 л.с., в килограммах он весит столько же – 1244 кг.
Koenigsegg Agera RS
Еще один двухместный гоночный спорткар, который разрешено использовать как дорожный автомобиль. При этом его максимальная скорость составляет 450 км/ч, а вес около 1350 кг. Он создан с использованием самых легких материалов и передовых технологий Koenigsegg. На момент выхода ему не было равных на дороге и по управляемости.
SSC Tuatara
Самый быстрый серийный дорожный автомобиль с максимальной скорость 453 км/ч. Правда, эта цифра была получена не сразу, после первого испытания производитель заявил аж о 532 км/ч, что вызвало многочисленные споры. В любом случае, даже 453 км/ч достаточно, чтобы удерживать первенство по скорости. Это стало возможным за счет V8 объемом 5,9 л, который выдает до 1750 л.с. Крутящий момент у суперкара составляет 1280 Нм. Вес машины при этом всего 1250 кг.
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