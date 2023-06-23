Самые быстрые и мощные мотоциклы в мире

Сразу оговоримся, в отличие от максимальной скорости, которая зависит главным образом от агрегатов мотоцикла, на время разгона в равной степени оказывают влияние навыки пилота, погодные условия, состояние асфальта и так далее. Вот почему байкеры крайне редко достигают цифр, заявленных производителями. Тем не менее, среди мотоциклов есть несколько непререкаемых рекордсменов.

Самый быстро разгоняющийся серийный мотоцикл (упражнение 0-100) – Suzuki GSX-R1000

Фото: Suzuki

Титул самого динамичного серийного мотоцикла с 2006 года принадлежит Suzuki GSX-R1000. Он оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 999,8 куб.см. Супербайку требуется всего 2,4 секунды, чтобы разогнаться с места до 100 км/ч. Такие выдающиеся показатели ценны вдвойне, если учесть, что стоит новый Suzuki GSX-R1000 порядка 16 тысяч долларов (1,3 млн рублей). Он недорог и абсолютно надежен в эксплуатации.

Самый быстрый серийный дорожный мотоцикл (максимальная скорость) – BMW S 1000 RR

Фото: BMW

Мотоциклы созданы для участия в гонках, и мало кто может соперничать в скорости с BMW S 1000 RR. В 2008 году модель представили в качестве гоночного мотоцикла для чемпионата мира по супербайку. Сейчас мотоцикл выпускают серийно, но он сохранил свою гоночную ДНК. BMW S 1000 RR оснащен 4-цилиндровым рядным двигателем рабочим объемом 999 куб.см и мощностью 205 л.с. Официальная максимальная скорость достигает 302,5 км/ч. Это гораздо больше, чем может предложить серийный автомобиль BMW. Невероятная производительность сочетается с не такой уж непомерно высокой ценой – 18 тысяч долларов или порядка 1,5 млн рублей.

Cамый быстрый (и самый мощный) трековый мотоцикл в мире – Kawasaki Ninja H2R

Фото: Kawasaki

Kawasaki Ninja H2R существенно превосходит BMW S 1000 RR по скорости и мощности, но он не сертифицирован для езды по дорогам общего пользования. Владелец может гонять на нем только по треку. Супербайк развивает 326 л.с., может разогнаться до 402 км/ч и стоит солидные 58 тысяч долларов (4,7 млн рублей).

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