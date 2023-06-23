Самые быстрые и мощные мотоциклы в мире
Фото: BMW
Сразу оговоримся, в отличие от максимальной скорости, которая зависит главным образом от агрегатов мотоцикла, на время разгона в равной степени оказывают влияние навыки пилота, погодные условия, состояние асфальта и так далее. Вот почему байкеры крайне редко достигают цифр, заявленных производителями. Тем не менее, среди мотоциклов есть несколько непререкаемых рекордсменов.
Самый быстро разгоняющийся серийный мотоцикл (упражнение 0-100) – Suzuki GSX-R1000
Титул самого динамичного серийного мотоцикла с 2006 года принадлежит Suzuki GSX-R1000. Он оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 999,8 куб.см. Супербайку требуется всего 2,4 секунды, чтобы разогнаться с места до 100 км/ч. Такие выдающиеся показатели ценны вдвойне, если учесть, что стоит новый Suzuki GSX-R1000 порядка 16 тысяч долларов (1,3 млн рублей). Он недорог и абсолютно надежен в эксплуатации.
Самый быстрый серийный дорожный мотоцикл (максимальная скорость) – BMW S 1000 RR
Мотоциклы созданы для участия в гонках, и мало кто может соперничать в скорости с BMW S 1000 RR. В 2008 году модель представили в качестве гоночного мотоцикла для чемпионата мира по супербайку. Сейчас мотоцикл выпускают серийно, но он сохранил свою гоночную ДНК. BMW S 1000 RR оснащен 4-цилиндровым рядным двигателем рабочим объемом 999 куб.см и мощностью 205 л.с. Официальная максимальная скорость достигает 302,5 км/ч. Это гораздо больше, чем может предложить серийный автомобиль BMW. Невероятная производительность сочетается с не такой уж непомерно высокой ценой – 18 тысяч долларов или порядка 1,5 млн рублей.
Cамый быстрый (и самый мощный) трековый мотоцикл в мире – Kawasaki Ninja H2R
Kawasaki Ninja H2R существенно превосходит BMW S 1000 RR по скорости и мощности, но он не сертифицирован для езды по дорогам общего пользования. Владелец может гонять на нем только по треку. Супербайк развивает 326 л.с., может разогнаться до 402 км/ч и стоит солидные 58 тысяч долларов (4,7 млн рублей).
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Мотоциклы в России входят в моду, на них пересаживаются даже представители власти. Но в отличие от премиального седана с мигалкой, мотоцикл требует предельной внимательности и не прощает ошибок.Читать далее
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25.05.2015, 17:59
Орландо Блум выбрал BMW S 1000 R
Все знают Орландо Блума как блистательного актера, однако не каждый знает о его страсти к мотоциклам. Как старый поклонник двухколесной техники BMW, Блум имеет в гараже несколько мотоциклов BMW, включая классические модели.Читать далее
-
22.06.2023, 23:59
Шведский гиперкар установил новый мировой рекорд
Гиперкар Koenigsegg Regera продемонстрировал не только выдающиеся возможности своей гибридной силовой установки мощностью 1 800 лошадиных сил, но и невероятную эффективность тормозной системы.Читать далее
-
22.06.2023, 13:30
Honda опровергла информацию о возобновлении официальных поставок в Россию
Накануне журналисты рассказали об открытии официального дилерского центра Honda в Петербурге. Представители Honda открестились от таких партнеров: планов по возобновлению бизнеса в России у японцев нет.Читать далее
-
22.06.2023, 11:17
Пропавший у «Титаника» батискаф с двумя миллиардерами на борту: факты и мистика
В воскресенье, 18 июня группа богатых туристов на батискафе «Титан» компании OceanGate начала погружаться к обломкам «Титаника», находящимся на глубине 3,8 километра. Через 1,5 часа связь с аппаратом прервалась. Поиски продолжаются до сих пор. Кислород на борту закончится в полдень по Гринвичу.Читать далее
-
21.06.2023, 17:48
Названа процедура, которая поможет снизить расход топлива и продлить жизнь мотору
Даже у сравнительно новых автомобилей, до 100 тысяч километров пробега, двигатель может заводиться не с первого раза, обороты начинают плавать, расход топлива возрастает, а мощность снижается. Эксперты рассказали, как сохранить здоровье мотора и продлить срок его службы.Читать далее
-
21.06.2023, 15:25
Автомобили Honda вернулись в Петербург: открылся первый дилерский центр
Еще в 2020 году компания Honda сообщила о намерении полностью свернуть продажи новых автомобилей в России, начиная с 2022 года. Сейчас у автолюбителей Санкт-Петербурга вновь появилась возможность прийти в дилерский центр и выбрать машину по вкусу. Модельный ряд широкий: два седана, четыре кроссовера и минивэн.Читать далее
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