Самые быстрые в мире поезда. Плюс бонус
Предлагаем вам посмотреть, как далеко продвинулось человечество за два столетия, перед вами пять самых быстрых в мире поездов!
CRH380A, Китай
Этот поезд был построен в рамках реализации госпрограммы по развитию высокоскоростных железных дорог. Он рассчитан на эксплуатационную скорость 380 км/ч, но в 2010 году 16-вагонный состав этого поезда установил рекорд, разогнавшись на одном участке скоростной дороги Пекин-Шанхай до 486,1 км/ч.
Легкосплавный алюминий позволил создать пассажирские вагоны весом не более 9 тонн. Полностью герметичные вагоны позволяют развивать запредельные скорости, но при этом для пассажиров такие поездки остаются комфортными.
Transrapid 08, Германия
Этот поезд на магнитной подушке известный также под названием маглев был создан в Германии. Максимальная скорость, которую он развивал на прямом участке испытательного полигона, составила 501 км/ч.
В настоящее время поезд Siemens Transrapid 08 или Шанхайский маглев курсирует от китайского аэропорта Пудун до первой станции Шанхайского метро, общая протяженность магнитного пути 30 км, поезд преодолевает их за 10 минут. За одну поездку он перевозит до 440 пассажиров.
ML-500R, Япония
Еще один поезд на магнитной подушке, установивший рекорд скорости – 517 км/ч. Однако он никогда не использовался в качестве коммерческого пассажирского транспорта, это лишь прототип.
TGVEst V150, Франция
Электропоезд созданный ради мирового рекорда, который он и установил в 2007 году, разогнавшись до 574,8 км/ч. Как позже признался машинист этого поезда, скорость 575 км/ч была максимальной, до которой ему было разрешено разогнать машину.
MLX 01, Япония
И снова маглев из Японии. Этот поезд в апреле 2015 года на экспериментальном участке установил мировой рекорд, разогнавшись вместе с вагонами до 603 км/ч.
Средняя скорость поезда составляет 300 км/ч. До начала пандемии в Японии планировали к 2025 году заменить все поезда в стране на маглевы. Будут ли реализованы эти планы теперь – неизвестно. Полная модернизация ж/д инфраструктуры требует колоссальных инвестиций, для некоторых стран это в принципе оказалось невыполнимой задачей.
Бонус - Hyperloop
Вакуумный поезд – это проект предложенный еще более ста лет назад. Он представляет собой комбинацию магнитной подушки и аэродинамической трубы с разреженным воздухом или полным вакуумом. Предполагается, что, убрав сопротивление воздуха, можно разогнаться до невероятных 6000-8000 км/ч. Пока это никому еще не удалось на практике, но работа в этом направлении ведется.
Свой вакумный поезд, который должен был двигаться под землей и развивать скорость до 1000 км/ч планировали к 2020 году создать китайцы. Предварительная стоимость вакуумной трассы составила бы 2,9 млн долларов на каждый километр. Неизвестно, как далеко успел продвинуться Китай до начала пандемии.
А в ноябре 2020 года, в американской пустыне Невада, состоялись первые пассажирские испытания вакуумного поезда компании Hyperloop One. Капсула с пассажирами преодолела расстояние в 500 м за 15 секунд со скоростью 160 км/ч.
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